Dodò Boggio, una doppia frattura al piede rinvia il debutto Rookies Cup

“Solamente una scivolata, mi fa un po’ male un piede ma non è niente di che, sono a posto.” Edoardo Boggio ci aveva accennato così all’intoppo in cui era incappato nei test Rookies Cup a Portimao. Ma non era esattamente una scivolata ed anzi ci sono state conseguenze: una doppia frattura al piede sinistro, rilevata però solamente lo scorso weekend! ‘Dodò’ Boggio quindi si è trovato fuori causa dopo appena un turno di prove libere, impossibilitato a realizzare l’atteso debutto stagionale. Tutto rimandato a Jerez, dove nei giorni 29-30 aprile si svolgerà il secondo appuntamento del campionato monomarca KTM.

“Non s’era visto niente”

Facciamo un passo indietro. “Nel secondo giorno di test, nel corso del secondo turno, sono caduto. Un highside alla terza curva e ho sbattuto il piede per terra” ha raccontato Dodò Boggio a Corsedimoto. “Mi hanno portato al Centro Medico di Portimao, mi hanno fatto una radiografia ma non avevano visto niente, quindi mi avevano detto che non avevo niente di rotto.” Questo è successo il 16 marzo scorso, seguono poi altri allenamenti, continuando quindi il programma di avvicinamento all’inizio di stagione. “Sono tornato a Valencia e mi sono preparato per il fine settimana, il piede però era ancora molto gonfio.” Ma Boggio va avanti, c’è un debutto Rookies Cup che si avvicina e ci vuole arrivare nel migliore dei modi.

A Portimao la scoperta

Comincia il weekend di debutto, il giovane torinese è in pista per le prime prove libere, ma qualcosa non torna. “Il piede mi faceva molto male” ha infatti ammesso Boggio. Dopo il turno si è recato alla Quiron Salud (ricordiamo, da quest’anno al posto della storica Clinica Mobile) per provare ad alleviare un po’ il dolore. “Il massaggiatore però, appena ha iniziato a trattarlo, ha detto che il piede aveva qualcosa che non andava” ha spiegato Boggio. “Mi ha quindi mandato al Centro Medico a fare un’altra radiografia e lì hanno iniziato a vedere che c’era qualcosa che non funzionava.” Ma non è ancora chiaro. “Il piede era gonfio, dalla radiografia non si vedeva bene. Mi hanno quindi mandato all’ospedale di Portimao e mi hanno fatto una TAC.” Solo allora il pilota piemontese scopre l’arcano: “Avevo sia l’astragalo che lo scafoide rotti.” Scatta quindi immediatamente la non idoneità, addio al debutto Rookies Cup.

Boggio, i passi successivi

“Mi hanno ingessato il piede” ha aggiunto Boggio. “Finita la Rookies siamo partiti io e mio papà col furgone e siamo andati a Valencia. Ieri pomeriggio un dottore mi ha visitato e mi ha tolto il gesso, adesso ho un tutore. Domani saranno due settimane, ormai il callo osseo si sta già formando.” Stamattina invece l’ultimo controllo a Torino con annessa radiografia. “Non so ancora quanto devo tenere il tutore, mi diranno man mano che migliora. Una settimana comunque devo farla totalmente fermo, dalla fine della prossima posso iniziare a muoverlo ed a fare fisioterapia.” Il pensiero va già al ritorno in sella. “Per i test di Estoril del 25-26 aprile dovrei essere a posto. Un po’ prima infatti andrò a provare con la moto da allenamento per vedere se va tutto bene, poi parto per i test.”