Dodò Boggio verso l’esordio in Rookies Cup, l’appetito vien provando

Quest’anno, sempre assieme ad Aspar Team, rinnoverà l’assalto al titolo ETC. Per Edoardo Boggio però si tratta anche della stagione di debutto in Red Bull Rookies Cup, uno degli unici due italiani (l’altro è Guido Pini) al via in questo 2023. Ormai ci siamo, l’esordio del 15enne torinese avverrà proprio il prossimo fine settimana, in concomitanza con l’avvio del Mondiale MotoGP. “Dodò” Boggio ha appena completato due giorni di test (15-16 marzo) a Portimao in sella alla KTM RC 250 R, in preparazione appunto al round inaugurale. Siamo riusciti raggiungerlo appena rientrato dai test in Portogallo, ecco cosa ci ha raccontato.

Edoardo Boggio, com’è andata?

È andata molto bene, nel senso che mi sono trovato subito bene con la moto. È cambiata tanto rispetto all’anno scorso, in particolare tutta la carena ed un po’ il motore, ma mi è piaciuta tanto. Mi sono trovato bene sia con la moto che con le Dunlop, molto diverse rispetto alle Bridgestone. Il primo giorno siamo già andati forte ed il secondo giorno anche, pur con temperature un po’ più basse. Nella generale dei due giorni ho concluso 6° a mezzo secondo dal 1°, che ha abbassato il record della pista, quindi direi che abbiamo girato già forte.

Tutto liscio o c’è stato anche qualche problema?

Solamente una scivolata, mi fa un po’ male un piede ma non è niente di che, sono a posto. Come tempo è andata molto bene, con oltre 25° C il primo giorno e temperature un po’ più basse il secondo. C’era un po’ di vento, ma è una costante lì a Portimao.

La prossima settimana si parte, e su una pista che conosci. Quanto ti aiuta?

Conoscere già la pista chiaramente è una cosa in meno da imparare. Anche se per me imparare nuove piste non è un problema, non ci metto tanto tempo, e quest’anno dovrò impararne altre.

Com’è stato il primo contatto con la KTM?

Devo dire che durante l’inverno ho provato una KTM Moto3 del 2018, per cercare di capire un po’ com’era. Rispetto a quella era molto più simile ad una moto da Talent, tranne il motore, il doppio freno. Come geometria però somigliava a quella secondo me.

Quanto ti ha aiutato quella prova invernale?

Abbastanza. Già provare una Moto3 è molto importante, anche per il futuro.

Quali sono gli obiettivi di Edoardo Boggio nel primo round 2023?

Abbiamo visto che siamo già abbastanza veloci, il primo obiettivo sarà provare a stare nel gruppo di testa, cercando di fare il meglio possibile. Speriamo poi che non piova.