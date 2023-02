MotoGP, Bastianini senza paura: “Se sarà odio lo accetterò”

Il terzo posto nel Mondiale 2022 ha galvanizzato Enea Bastianini e il team Ducati. Assicuratosi il ballottaggio contro Jorge Martin, il 25enne di Rimini ha preso la sella lasciata libera da Jack Miller e punta al titolo iridato della classe MotoGP. Il primo test a Valencia dell’8 novembre è servito a familiarizzare con la nuova squadra, della “vecchia guardia” resta solo l’ingegnere elettronico Dario Massarin. Nel test di Sepang ha preso le misure alla Desmosedici GP23, infine a Portimao assesterà il miglior setting per la sua moto.

Bastianini e l’atmosfera nel box

Nella stagione 2023 ad affiancarlo ci sarà lo storico meccanico Marco Canoncini, stavolta i suoi genitori avranno una presenza più saltuaria. 21 Gran Premi per 42 gare, occorre dosare al meglio le energie da parte di tutti, per tirarle fuori al momento del bisogno. L’armonia nel box è fondamentale per reggere al meglio i momento di inevitabile stress e uno dei pilastri nella sua vita privata e professionale è la sua dolce metà Alice Ricco. La convivenza con Pecco Bagnaia procede a gonfie vele, soprattutto in questa fase di precampionato dove è importante collaborare per evolvere la Desmosedici GP23. L’11-12 marzo all’Algarve ci sarà da scegliere la miglior configurazione aerodinamica con cui iniziare il prossimo campionato.

La convivenza con Bagnaia

Di sicuro non mancheranno le scintille durante la stagione, entrambi hanno un obiettivo comune. “Non avremo grandi problemi di convivenza“, assicura Enea Bastianini. Una volta che s’intraprenderà il conteggio numerico in classifica la musica sarà diversa: “Non credo che in gara uno di noi lascerà strada all’altro…“. A pervadere il paddock della MotoGP c’è un’atmosfera di convivialità fra tutti, sembrano lontani anni luce le diatribe fra Valentino Rossi e gli storici rivali come Max Biaggi, Sete Gibernau e Casey Stoner. Mai dire mai in uno sport individuale, basta un episodio per cambiare registro. “Prima c’era molto astio tra i piloti, oggi è diverso. Per me l’importante è fare bei duelli. Se il rapporto resta buono, bene, se sarà odio lo accetterò“.

Grande occasione per il titolo MotoGP

In Malesia ha iniziato a sondare il potenziale della Ducati GP23, anche se qualche dettaglio lascia ancora un po’ di dubbi. “La Desmosedici di quest’anno ha un grande potenziale, in parte ancora da scoprire – ammette al ‘Corriere della Sera’ -. È un po’ da sistemare, da conoscere meglio, ma siamo partiti col piede giusto”. 4° crono nella classifica combinata dei tre giorni, un gap di 260 millesimi dal best lap di Luca Marini (1’57″889), restano da sistemare alcuni dettagli prima delle omologazioni alla vigilia del primo round. “Abbiamo il potenziale per puntare al titolo, ci credo assolutamente. Non sarà semplice, perché i rivali sono tanti e agguerriti, a cominciare dal mio compagno di squadra Bagnaia. Ma in MotoGP è difficile fare previsioni. Contano molto i dettagli, più di quanto si creda, e chi è più bravo a sistemarli alla fine vincerà il titolo“.