MotoGP, Bastianini promosso in Ducati: le reazioni di Miller e Martin

Enea Bastianini in Ducati factory è la notizia che tutti i tifosi italiani si aspettavano. Nella prossima stagione MotoGP farà coppia con Pecco Bagnaia, non avrà nessun trattamento più favorevole rispetto a Jorge Martin, ma la gloria e il prestigio di un team ufficiale non sono certo elementi da poco. La decisione è arrivata come promesso entro la fine di agosto, per Gigi Dall’Igna e i suoi uomini non è stata una scelta facile. Entrambi hanno commesso errori, entrambi hanno vinto, ma ‘Bestia’ ha convinto con le tre vittorie nella prima parte del campionato (una sola per il madrileno nel 2021).

La reazione di Jack Miller

Sin dall’inizio del Mondiale Jack Miller aveva preannunciato che avrebbe dovuto mollare la sella del box ufficiale al termine della stagione. Una vicenda “politica” che lo ha costretto a mettersi subito alla ricerca di un’altra squadra: “Capisco che si tratta di una decisione molto, molto grande e c’è tanta politica dietro questa sella“, ha sottolineato il pilota australiano poco dopo l’inizio del campionato MotoGP 2022. “È la parte brutta delle corse, ma c’è anche questa. Si ha bisogno di queste cose per far girare le cose“.

Si pensava che accettasse il ritorno in Pramac Racing, sebbene la “retrocessione” non fosse così scontata (avrebbe dovuto farne le spese Johann Zarco…). E invece in estate l’annuncio della firma con KTM Factory, dove andrà a condividere il box con Brad Binder, guiderà una RC16 nel 2023-2024 e sarà il fulcro del progetto MotoGP della Casa di Mattighofen.

L’ufficialità di Enea Bastianini ha spinto Jack Miller a congratularsi con il collega romagnolo da vero ‘gentleman’. In un messaggio pubblicato su Instagram con una foto in cui entrambi i piloti appaiono abbracciati, ha commentato: “Congratulazioni amico, ricordo il giorno in cui ho firmato, è un’esperienza unica per te e la tua famiglia, goditi il ​​momento per cui hai lavorato tanto“.

La prossima sfida MotoGP

Non può essere altrettanto entusiasta Jorge Martin, comunque felice di proseguire l’avventura Ducati con il team di Paolo Campinoti. Attraverso una story su Instagram, ha caricato una foto in cui scrive: “Non potrei essere più felice, faremo la storia“, postando una foto con i colori Pramac Racing. Purtroppo gli errori e le cadute racimolate nella prima parte di campionato hanno pesato non poco sulle scelte di Borgo Panigale, senza i quali sicuramente la posizione in Ducati sarebbe stata sua. Non resta che rimboccarsi le maniche e cercare di prendersi quella posizione a suon’ di risultati, per il 2024 sarà ancora ballottaggio con Enea.

Erano in molti a scommettere sul passaggio del madrileno in Ducati ufficiale, per molti c’era un accordo già scritto dal 2021, con Enea Bastianini costretto a optare per Pramac anche per questioni di marketing. Invece la Casa emiliana ha smentito tutti e premiato il pilota nostrano, d’altronde il suo manager Carlo Pernat è sempre stato chiaro in merito. “Cercherò di chiudere al meglio il 2022 prima di affrontare la mia nuova avventura da pilota ufficiale Ducati con la massima dedizione e il giusto spirito di squadra“, ha dichiarato Bastianini. A novembre, durante la giornata di test MotoGP a Valencia, lo vedremo per la prima volta in rosso in sella a quella che sarà la Desmosedici GP23.