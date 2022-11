Enea Bastianini acciuffa in extremis il terzo posto in classifica piloti 2022 e si presenta con un buon biglietto da visita nel team Ducati factory. Condividerà il box con il neo campione del mondo MotoGP, Pecco Bagnaia, lasciando presagire sfide serrate, come hanno dato già prova in più occasioni nel corso della stagione appena conclusa. Lunedì il pilota romagnolo ha fatto già visita nel garage che ieri è stato teatro di lunghi festeggiamenti, l’obiettivo adesso sarà soffiare il trono iridato al compagno di squadra.

Gresini ringrazia Bastianini

Nadia Padovani e Gresini Racing preserveranno sicuramente un ottimo ricordo di Enea Bastianini, capace di regalare quattro vittorie e due podi ad un team all’esordio in MotoGP. “Un campionato meraviglioso, pensavo di fare bene ma non a questi livelli. Essere terzi nel Mondiale è meraviglioso“, ammette la signora Gresini. “Dispiace lasciare Enea, ma siamo contenti che vada nel team factory e possa fare uno step in più“. Sui social arriva anche il saluto di Manuel Poggiali, coach del team Gresini: “Grazie a te Enea, ti auguro davvero il meglio per il futuro… Non dimenticare quello che ti ho detto“.

Pernat punta in alto con Enea

La carriera del baby campione però deve andare avanti e, per puntare al titolo mondiale, serve il massimo supporto del costruttore e che solo un team factory può dare. “Considero un punto di partenza quanto fatto in Gresini, noi vogliamo di più, vogliamo vincere – sottolinea il manager Carlo Pernat -. Far ritornare Ducati con due piloti vincenti che si giocano il Mondiale, non sarà facile (ride, ndr)”. L’ingresso nel team Lenovo premette una fase di adattamento prima di poter prendere piena padronanza dell’ambiente, in più dovrà oleare gli ingranaggi con il nuovo ingegnere di pista Marco Rigamonti. “Bastianini cercherà di vincere. All’inizio qualche difficoltà in più la può avere, non avremo più Alberto Giribuola ed Enea non ha mai lavorato nel team ufficiale. Ma è un talento naturale e si abituerà presto… La Ducati di oggi è una moto molto versatile, gira bene, non ci sono più circuiti sfavorevoli“.

La prossima sfida MotoGP

Incassa i bonus assicurati dal terzo posto in classifica finale, da martedì Enea Bastianini si vestirà di rosso e proverà la nuova Desmosedici GP22, di poco differente dalla Ducati con cui ha concluso l’ultimo campionato. La gara di Valencia si è fatta subito in discesa dopo il ko tecnico dell’Aprilia di Aleix Espargarò, è anche il primo pilota indipendente del 2022. Ora si guarda alla prossima sfida: “In gara non ho mai spinto al cento percento, ma è bastato per portare a casa questo terzo posto. Bilancio positivo, abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, sono arrivate quattro vittorie e due podi. Avrò la chance di andare nel team ufficiale, con Pecco campione sarà bello – dichiara il romagnolo classe 1997 -. Non sarà facile batterlo, ma sono sicuro che faremo un bel lavoro, l’importante è imparare il metodo di questo team, ci dobbiamo conoscere bene all’inizio. Sono però sicuro che anche lì ci toglieremo delle belle soddisfazioni“.

