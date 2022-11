Izan Guevara finale da Campione, l’addio alla Moto3 col poker spagnolo

Sette vittorie stagionali, compresi tutti e quattro i round spagnoli. Izan Guevara non s’è smentito nemmeno al Circuit Ricardo Tormo, chiudendo la sua stagione di gloria nel miglior modo possibile. Certo è servita la linea del traguardo per avere ragione di Deniz Öncü, ma gli sono bastati 62 millesimi per festeggiare anche nel GP di Valencia. Il miglior modo per salutare la Moto3, approdando in Moto2 da campione nella prossima annata mondiale. Il maiorchino sta procedendo a passo di marcia nella sua crescita, chissà cosa può combinare già l’anno prossimo…

Guevara senza rivali

Tre titoli in quattro anni: European Talent Cup nel 2019, Moto3 Junior nel 2020, Mondiale Moto3 nel 2022. Izan Guevara ha chiuso l’anno con 12 podi complessivi in 20 gare disputate. Nelle altre gare contiamo solo due ritiri ed un 12° posto come peggior piazzamento stagionale. Si spiegano chiaramente i ben 62 punti di margine sul vice-campione e compagno di squadra Sergio Garcia. Dennis Foggia, 3° iridato, ha chiuso a 73 punti di ritardo dal campione del mondo. Guevara ha messo a referto una stagione semplicemente stellare, che gli è valso con ampio merito il titolo. C’è chi già lo paragona ai grandi della MotoGP, ma il 18enne di Palma di Maiorca è appena all’inizio della sua carriera mondiale. Forse è il caso di farlo crescere senza confronti pesanti…

Da osservare in Moto2?

“Una stagione pazzesca!” è il primo commento di Izan Guevara a fine gara. Un altro GP da 10 e lode: prima la pole position, presa come sempre senza scie, e poi il tentativo di fuga in solitaria. Ma il piano non funziona del tutto: Deniz Öncü vede la grande occasione e gli si aggancia immediatamente. Dietro di loro in breve tempo si crea il vuoto, è sfida a due per la vittoria. “Davvero una bella battaglia con Öncü fino all’ultimo giro, all’ultima curva” ha sottolineato Guevara. Ma il guizzo vincente è il suo, il pilota turco si ferma ancora una volta ad un passo dal primo trionfo mondiale. Nel 2023 il maiorchino passerà in Moto2 esattamente con la stessa squadra, con un obiettivo chiaro: “Il rookie dell’anno!” Ci saranno tanti piloti da osservare ma, se tiene il passo degli ultimi anni, potrebbe diventare molto presto uno di loro.

Foto: Valter Magatti