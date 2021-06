MotoGP, Bastianini: “Contento della posizione, non del distacco”

Enea Bastianini soddisfatto a metà del GP di Catalunya, chiuso comunque da miglior rookie. E ammette che "Mi piacerebbe essere un po' più avanti."

Decima posizione alla bandiera a scacchi, miglior esordiente MotoGP nella complessa tappa disputata in Catalunya. Enea Bastianini completa così il settimo evento stagionale, ma non nasconde di essere soddisfatto solo a metà. Ci sono alcuni problemi da risolvere, sui quali ci si dovrà concentrare immediatamente, ovvero già nella giornata di test prevista per domani. Il processo di adattamento alla classe regina va avanti.

“È stata dura” ha ammesso il pilota Ducati Esponsorama una volta conclusa la corsa. Sottolinea poi che “Sono contento a metà: sì per la posizione, ma no per il distacco. Dobbiamo cercare di capire perché ho faticato così tanto.” In particolare, “In frenata non ero a mio agio. Anche in gara mi è mancato quel feeling, ma era così già da sabato mattina, era cambiato tutto da venerdì. Poi la gomma sul lato destro ha avuto un calo importante.”

Come detto, aspetti su cui lavorare a breve. “Vedremo nei test di cercare di capire che direzione prendere per la prossima gara in condizioni simili.” Vuole però guardare il bicchiere mezzo pieno. “Sono comunque soddisfatto, è una decima posizione.” Con qualche appunto. “Mi piacerebbe però essere un po’ più avanti, invece stiamo soffrendo un pochino. La gestione della gara in MotoGP non l’ho ancora presa al 100%, ci vuole un po’ più tempo di quello che pensavo.”

Foto: Michelin Motorsport