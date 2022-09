MotoGP, Bastianini ‘best italian’ ad Aragon: “L’elettronica sarà la chiave”

La prima giornata di prove MotoGP ad Aragon vede una Ducati al comando, ma è quella di Jorge Martin. Enea Bastianini chiude 4° nella combinata del venerdì con un distacco di 181 millesimi dal miglior crono, ma c’è ancora margine per migliorare in vista delle qualifiche. Il poco grip ha ostacolato la percorrenza di curva del pilota Gresini Racing, costretto a lavorare ai box su avantreno e setting.

Bastianini inizia 4° ad Aragon

Il ‘Bestia’ anticipa Pecco Bagnaia di 56 millesimi e guarda con fiducia all’accesso diretto al Q2. Ma decisive saranno le condizioni dell’asfalto del MotorLand, quando sabato mattina comincerà a gommarsi. “E’ andata abbastanza bene, abbiamo fatto due turni abbastanza buoni – spiega Enea Bastianini al termine delle FP2 -. Le condizioni erano veramente difficili, la pista è lenta, c’è poco grip. Sono ritornato al mio set-up standard, ci sarà da adattarsi alla pista, lavorare sull’elettronica che sicuramente sarà la chiave. Non eravamo al 100 percento, vedremo domani, c’è margine ma dipende tutto dalle condizioni“.

La poca aderenza ha spinto il team di Bastianini a intervenire sulla sua Ducati Desmosedici, sotto le sapienti mani del capotecnico Alberto Giribuola in procinto di salutare la Casa emiliana. Al suo posto ci sarà Marco Rigamonti dal team Pramac, ma si lavora nei motorhome per assestare i colpi di mercato tecnici e manager. Adesso l’attenzione va al presente e alla insidiosa sfida di Aragon. “Abbiamo lavorato un po’ sul davanti, perché la fase di ingresso non è come il mio solito punto di forza, faccio fatica a fare percorrenza. Con l’ultima modifica forse abbiamo fatto un piccolo step. Nel quarto settore aiuta sempre avere un riferimento davanti, quando sei da solo è più difficile – conclude Enea Bastianini -. Qua è sempre stato così, in gara mi riesce, in prova meno“.