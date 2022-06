MotoGP, Bastianini amaro nel Q1: “C’era Mir che pascolava”

Sarà una gara in salita per Enea Bastianini quella del GP di Catalunya, che deve provare a difendere la terza posizione in classifica MotoGP, tallonata da Pecco Bagnaia a -13 punti. Nelle FP3 il pilota Gresini non riesce a centrare la Q2 ed è costretto a passare per una Q1 davvero complicata, dove hanno la meglio Maverick Vinales e Taka Nakagami. Nella giornata di sabato qualcosa non sembrava a posto sulla sua Ducati GP21, ora tutta l’attenzione sarà incentrata sulla domenica. Fondamentale sarà la scelta della gomma giusta al posteriore, ma la Ducati ha le carte in regola per puntare alle posizioni di vertice.

Bastianini a difesa del 3° posto

C’è amarezza al termine delle qualifiche MotoGP, chiuse con il 14° crono, in una quinta fila che condivide con Marco Bezzecchi e Brad Binder. “Peccato, ce l’avevamo il ritmo per fare meglio. All’ultimo giro volevo fare qualcosa in più, ma alla curva 3 abbiamo beccato Joan Mir che pascolava e non sono riuscito a fare meglio. Dovevo entrarci stamattina nel Q2, purtroppo non eravamo pronti, a questo punto ci resta da fare la rimonta domani. Lavoreremo un po’ di più, sembra essere tornati indietro nel tempo. Ogni tanto fa bene, ma meglio andare avanti“.

Sarà fondamentale la partenza e la giusta scelta della mescola posteriore, che oscilla tra la hard e la media. Enea Bastianini è sicuramente uno dei migliori nella gestione delle gomme e potrebbe essere un punto a suo favore per guadagnare posizioni negli ultimi giri. Lo scarso grip dell’asfalto catalano e le alte temperature saranno fattori determinanti nella grande sfida del Montmelò. “Il passo non è male, il drop ci sarà molto nella parte finale di gara e dovremo cercare di capire come gestire al meglio, la gara sarà lunga. Sarà importante recuperare posizioni al momento giusto, la partenza serve in MotoGP, devi assolutamente imbeccarla“.

Foto di Valter Magatti