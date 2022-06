Moto2 Catalunya: super Celestino Vietti, dalla Q1 alla pole position!

È la prima pole position dal GP del Qatar, round inaugurale del 2022. Celestino Vietti torna davanti a tutti in qualifica, prendendosi così la sua seconda pole position in Moto2. È dovuto passare anche in Q1, per poi realizzare un ultimo super giro (in particolare gli ultimi due settori) che è valso la prima posizione in griglia di partenza. Accanto a lui ci sono Aron Canet e Joe Roberts, Ai Ogura scatterà dalla 10^ posizione. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: avanzano Vietti ed Arbolino

Scatta la prima sessione di qualifiche, il nome più eclatante è quello del leader Moto2 Celestino Vietti, che non è riuscito a prendersi la Q2 diretta. Ma ci sono anche Arbolino, Manzi, Antonelli, Zaccone, Corsi. Quattro posti disponibili per il secondo turno, è una lotta serrata fin dal primo momento per assicurarseli. Brilla soprattutto Alonso López, che stampa il miglior crono e avanti, mentre il collega Aldeguer è tra gli esclusi… Buone notizie anche per Celestino Vietti 2° e per Tony Arbolino 3°, chiude la top 4 Jorge Navarro.

Q2: Celestino Vietti, il ritorno

La lista dei 18 è completa, ora è battaglia serrata per la pole position in Catalunya. Tanti stravolgimenti, finché la situazione non si stabilizza con Aron Canet al comando della classifica. È finita qui? Assolutamente no, c’è un ultimo assalto finale da completare, anche se non si registrano grandi scossoni. Almeno finché non arriva Celestino Vietti, che piazza la zampata vincente e conquista la prima pole dal round inaugurale a Losail! Super risultato dell’alfiere VR46, che supera lo spagnolo del team Pons per soli 8 millesimi, ottimo 3° posto per Joe Roberts.

Foto: Valter Magatti