MotoGP, Bagnaia ritorna alla carica: “Noi ci siamo per vincere”

Pecco Bagnaia non ha perso tempo a riscattarsi dopo l’errore a Le Mans e vince sulla pista di casa del Mugello, all’indomani della cerimonia di premiazione del suo maestro Valentino Rossi. Un week-end MotoGP da incorniciare per tutto il gruppo VR46, Franco Morbidelli a parte (17°). Le tribune erano avvolte da una nuvola rossa formata da tante bandiere Ducati e con il numero 63: “Non mi era mai capitato di vederne così tante“, ammette il pilota torinese nel post gara. Una vittoria che porta anche la firma della VR46. Si ritorna a Tavullia con il 5° e 6° posto di Bezzecchi e Marini, in attesa di volare al Montmelò fra qualche giorno. “Loro ieri in prima fila, oggi la vittoria, hanno fatto una gara incredibile. Non vedo l’ora di vederli, abbracciarli e bere qualcosa insieme“.

La rimonta flash di Pecco

Allo spegnersi dei semafori perde posizioni e scivola dalla quinta all’ottava posizione, costretto subito ad una rimonta da brividi, su una pista che offriva poco grip per la sua anteriore media. I diretti avversari Quartararo e Aleix espargarò erano già davanti, si viaggiava con la pausa di vedere aumentato il distacco in classifica. Al secondo giro guadagna una piazza, subito dopo altre due e ritorna 5°. A 18 giri dalla fine supera in una sola staccata Marini e Quartararo, rincorre la zona podio come uno squalo alla vista del sangue. Tre giri dopo era già al comando dopo aver fagocitato l’amico Bezzecchi.

A quel punto il vicecampione MotoGP lavora di fino per scavare un gap prezioso, prima dell’avvicinamento del cacciatore Fabio Quartararo che non molla la preda fino al traguardo. Ma ad avere la meglio è il pilota della Ducati: “Il grip non era meraviglioso, in griglia non mi sono fidato di scegliere la hard all’anteriore perché avevo freddo. E’ stata una scelta un po’ conservativa che alla fine mi ha portato ad arrivare a fine gara… Vincere al Mugello è una figata mostruosa. Peccato che non c’è stata l’invasione, ma è bellissimo così“.

La sfida con Quartararo per il titolo MotoGP

Arriva al traguardo con 6 decimi di vantaggio su Fabio Quartararo, ma tenere il ritmo negli ultimi giri non è stato facile. “Probabilmente la pioggia di stanotte ha compromesso un po’ il grip ed era veramente difficile. Stavo spingendo molto e non volevo arrivare all’ultimo giro con Fabio attaccato, la gomma davanti era al limite, avrei fatto fatica a ripassarlo. La partenza non è stata buona, mi sono imbottigliato, ma è stato fondamentale sorpassare Bezzecchi e aprire un piccolo buco per cercare di gestirlo“.

In perdita nel terzo settore, Pecco Bagnaia ha fatto la differenza alla staccata della 1, un passaggio su cui ha lavorato sin dal venerdì di prove libere MotoGP. “Ho trovato un riferimento preciso che mi permetteva di riuscire ad andare forte. L’unico problema era il vento che mi metteva la moto un po’ più di traverso. Sono arrivato qua sapendo di riuscire a fare una bella gara – prosegue il pilota Ducati -. A Le Mans eravamo primi, stavo facendo una bella lotta con Enea e ho sbagliato. Quando sei tu a commettere un errore è più facile ripartire, alla fine sono contento di questo fine settimana. Abbiamo dimostrato che noi ci siamo per vincere“.

Foto di Valter Magatti