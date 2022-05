MotoE Mugello, Gara 2: emerge Matteo Ferrari, primo trionfo 2022!

Super battaglia MotoE con trionfo tricolore. Matteo Ferrari torna in alto, ecco la prima vittoria di questa stagione 2022! Il nuovo acuto dopo il podio di ieri, impreziosito dal fatto di essere al tracciato di casa del Mugello. Arrivo al fotofinish dietro di lui, Dominique Aegerter e Marc Alcoba sono secondi al millesimo! Ma viene premiato il leader della categoria per il miglior tempo della corsa proprio nell’ultimo giro. Per il debuttante spagnolo è un gran risultato, il suo primo podio MotoE! Ecco com’è andata.

La gara

Super scatto per Zannoni che brucia Aegerter al via, seguono Ferrari e Manfredi. Finisce subito invece la corsa di Casadei, scivolato all’uscita della San Donato, ma dura poco anche la gara di Okubo, protagonista di un incidente al Correntaio. Nessuno scappa, assistiamo ad una battaglia serrata con metà griglia MotoE che può aspirare alle tre posizioni del podio! Ferrari, Zannoni, Canepa e Mantovani in particolare sono i più lanciati, trattandosi del round di casa, ma anche gli altri cinque protagonisti della lotta non si risparmiano davvero. È proprio un italiano a mettere tutti in riga: Matteo Ferrari si prende così la prima vittoria del 2022! Dominique Aegerter e Marc Alcoba sono secondi ex aequo, ma viene premiato lo svizzero per il best lap della corsa. Prima festa sul podio per lo spagnolo, ricordiamo al debutto in MotoE.

La classifica

La classifica MotoE generale

Foto: Valter Magatti