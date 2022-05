MotoGP, Bastianini non sfata il tabù Mugello: “Basta con questi errori”

Tappa del Mugello da archiviare per Enea Bastianini che cade a 10 giri dalla fine mentre era in lotta per la quinta posizione con Aleix Espargarò. Il pilota romagnolo del team Gresini Racing conserva la terza piazza in classifica MotoGP e tra meno di una settimana potrà riscattarsi nel GP di Catalunya, ma bisogna fare tesoro di certi errori per poter continuare la sua scalata ai vertici. 11° posto per Fabio Di Giannantonio che dopo essere partito dalla pole ha perso terreno fino a finire fuori dalla top-10 (rileggi QUI il Live).

Bastianini… arrivederci al Montmelò

Enea Bastianini è un mix di rabbia e scoramento al termine della gara in terra fiorentina. “Peccato, perché avevamo un bel ritmo, stavamo andando forte. Sono stato un po’ risucchiato da Aleix (Espargarò, ndr), sono entrato troppo veloce e ho fatto chiudere il davanti. Credo che avremmo potuto fare bene, ma è andata così. Quando la pista era libera riuscivo ad andare forte, ma quando ero dietro qualcuno facevo fatica a fare le mie linee e poi qui al Mugello è difficile stare dietro, non è una pista semplice“.

Per diversi giri è rimasto dietro a Johann Zarco non riuscendo a sferrare la zampata decisiva, ma poi il ‘Bestia’ è riuscito a superare il collega di marca e aveva un buon ritmo per provare a puntare al podio. Ma l’errore gli ha impedito di togliersi una bella soddisfazione al Mugello, un circuito che si riconferma maglia nera per Enea: “La prossima gara è già domenica, ci dormiamo sopra, impariamo da questi errori e cerchiamo di non commetterli più. In classifica siamo sempre lì, ma non è quello che adesso ci interessa“.

