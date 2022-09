MotoGP: Bagnaia, quell’epico duello con Marquez e l’addio al ‘tabù Aragon’

Il Motomondiale si avvia verso il Gran Premio ad Aragon, 15° evento di questa intensa stagione MotoGP 2022. Mancano sei round alla fine, la matematica sorride a Pecco Bagnaia, che sta dando vita alla rimonta su Fabio Quartararo per tentare di rovinargli la seconda festa mondiale. Il MotorLand Aragon non è pista favorevole alla M1 del campione in carica, molto meglio invece per la Ducati del pilota piemontese. Proprio un anno fa, con il suo primo trionfo MotoGP conquistato di forza su Marc Marquez, ha scritto un pezzetto di storia. Prima di lui, nessun italiano in classe regina aveva mai vinto su quel tracciato! Anzi, lui stesso non ci aveva mai vinto, nemmeno nelle categorie minori… Certo punterà a ripetere l’impresa, per avvicinarsi ancora di più al rivale Yamaha.

MotoGP verso Aragon, tutti gli orari del GP 2022

Un tabù per gli italiani

L’appuntamento al MotorLand è entrato ufficialmente in calendario nel 2010, in sostituzione del Gran Premio d’Ungheria. Da allora è diventata una tappa fissa nel calendario MotoGP, confermata anche nel biennio segnato dalla pandemia. Il primo successo parla in parte italiano, sul gradino più alto del podio infatti ci sale una Ducati! Ci pensa Casey Stoner, vincitore con margine sugli inseguitori. Per lungo tempo era stato quello l’unico trionfo italiano. Stoner vince anche l’anno dopo, ma con Honda, ed in seguito sono gli spagnoli Dani Pedrosa, Marc Marquez e Jorge Lorenzo a prendersi il gradino più alto del podio. Per gli italiani il MotorLand Aragon appare un vero e proprio tabù, un posto in cui non si riesce a vincere. Questo dalla prima edizione del 2010 fino al 2020, nell’ultimo GP invece la storia è decisamente cambiata.

2021, Bagnaia spezza la maledizione

In quel 12 settembre l’italiano era in pole position e riesce a prendere immediatamente il comando della corsa, con Marc Marquez però prontamente secondo. Saranno loro i grandi protagonisti della tappa ad Alcañiz, con il #93 ombra di un ducatista che comanda con sicurezza, senza mai commettere il minimo sbaglio. Certamente la gara non si conclude in tandem: negli ultimi 3 giri sono scintille, Marquez e Bagnaia regalano un duello spettacolare, concluso a poche curve dalla fine per un errore dello spagnolo. Bastano meno di sette decimi per decretare il ritorno di una Ducati sul gradino più alto del podio. Altrettanti per scrivere appunto la storia della categoria MotoGP: un italiano che per la prima volta riesce a centrare la vittoria su questo tracciato! Un dolce ricordo per Bagnaia, una ‘spinta’ in più nel recupero su Quartararo.

Foto: motogp.com