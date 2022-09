Moto3: Diogo Moreira brilla ancora in Supermoto, 2° a Villars sus Écot

Diogo Moreira, in bella evidenza nel Mondiale Moto3, si conferma un asso anche in Supermoto. L’appuntamento del weekend appena concluso in Francia l’ha visto ancora una volta tra i protagonisti della specialità nella categoria Prestige S1. Ancora una volta il giovane talento brasiliano s’è battuto ad armi pari con gente di ben maggiore esperienza in campionato. Un’altra bella iniezione di fiducia in vista di un periodo molto impegnativo per il Motomondiale, con 5 GP nel prossimo mese e mezzo (quattro tra Asia ed Oceania).

Moreira brilla ancora

Tappa a Villars sus Écot, su un tracciato chiamato ad ospitare l’evento di chiusura del Campionato Francese Supermoto. Schierato sempre da SGR Grau Racing, Diogo Moreira è alla quarta wild card di specialità quest’anno, la seconda in Francia. Il fatto che sia una pista a lui sconosciuta conta poco: 1° nelle libere 1, terzo tempo nelle libere 2, 4° nel turno cronometrato. Domenica ci sono le due gare: Moreira trionfa nella prima manche, chiude 2° nella seconda corsa. È 2° overall, ma con gli stessi risultati e quindi gli stessi punti del vincitore e neo campione Thomas Chareyre (pilota TM Racing).

Obiettivo Rookie dell’Anno

Un altro evento extra che certo aiuta a livello di morale. Tra pochi giorni Moreira sarà di nuovo attivissimo nel Mondiale Moto3, in piena lotta tra gli esordienti. La battaglia tra i volti nuovi del campionato infatti è più viva che mai, soprattutto tra i primi due della classifica. Comanda Daniel Holgado, ma a soli quattro punti c’è proprio Diogo Moreira, che ha perso la leadership nel periodo dell’infortunio al polso. In aperta competizione anche David Muñoz a -15 dalla vetta, poi c’è Ivan Ortolá a -21, seguono gli altri con divari oltre i 40 punti. Mancano sei Gran Premi alla fine del campionato, si preannuncia una bella battaglia anche in questa classifica.

Foto: Championnat de France