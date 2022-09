MotoGP UFFICIALE Marini con VR46 nel 2023, Ducati ora al completo

Non c’erano particolari dubbi, ora arriva la conferma ufficiale. Luca Marini continuerà a vestire i colori del Mooney VR46 Racing Team anche nella stagione MotoGP 2023. L’ultimo tassello di casa Ducati da sistemare, truppa rossa ora al completo per quanto riguarda la prossima stagione. Dopo l’annuncio di Marco Bezzecchi, ecco confermato anche il secondo pilota attuale della squadra. La griglia della prossima stagione è quasi al completo, mancano solo un nome per Honda ed uno per GasGas/KTM.

“È importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio” ha dichiarato Luca Marini. “Siamo una squadra rookie, è il primo anno che lavoriamo tutti insieme. Continueremo a portare avanti questo metodo per toglierci delle belle soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro. Questo insieme a Vale, che ringrazio per l’opportunità, ed alla VR46 Riders Academy, che mi sostiene sempre. L’obiettivo ora è concludere nel migliore dei modi questa stagione, per ripartire ancora più forti il prossimo gennaio. Vogliamo lottare per le posizioni che contano, per podio e vittoria in ogni GP, e dire la nostra come miglior Team Indipendente del Campionato.”

La griglia MotoGP provvisoria

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – Joan Mir

LCR Honda: Alex Rins – ?

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

GasGas Tech3 Factory Racing Team: Pol Espargaró – (Augusto Fernández?)

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: Miguel Oliveira – Raúl Fernández

Ducati Team: Pecco Bagnaia – Enea Bastianini

Pramac Racing: Johann Zarco – Jorge Martín

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Foto: VR46 Racing Team