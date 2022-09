MotoGP, Marc Marquez atteso dai big. Bagnaia: “Fa sempre la stessa cosa”

Nel test MotoGP di Misano Marc Marquez è andato oltre le aspettative. I dolori al termine delle sessioni sono di routine, non ha forzato i tempi sul giro, ha testato persino nuove componenti per la sua Honda RC213V. Doveva essere un test fisico nelle premesse, a posteriori ha svolto due giornate quasi alla pari dei suoi colleghi, con un totale di 100 giri, quanti sono i giorni trascorsi dall’ultima operazione chirurgica.

Ad Aragon potrebbe esserci nel prossimo weekend, tutto lascia pensare che Marc Marquez ritornerà in gara dopo l’ultima uscita al Mugello. Sarebbe un ritorno importante per HRC, alla ricerca della sua punta di diamante che dovrà dettare le coordinate dello sviluppo della moto 2023. E servirà anche al campione di Cervera, affinché possa rieducare il braccio e provare a riadattare i movimenti di cui ha bisogno. Nelle prossime ore la Casa dell’Ala dorata annuncerà ufficialmente se sarà in pista ad Aragon o dovremo attendere la gara “casalinga” in Giappone.

I big della MotoGP aspettano Marc Marquez

Rivedere Marc Marquez in azione sulla Honda a Misano ha fatto un certo effetto non solo ai tifosi, anche ai rivali. Lo stupore passa in secondo piano quando si parla dell’otto volte iridato. “Non so perché vi sorprenda tutti così tanto – ha detto Aleix Espargarò -. Per me Marc è uno dei piloti più veloci della storia“. Anche gli avversari aspettano il suo ritorno, anche gli attuali big vogliono confrontarsi con lui, che potrebbe inserirsi nella contesa al titolo MotoGP come “variabile impazzita”. In ogni caso un ulteriore innalzamento dello spettacolo. “Poco da dire su Marc, è davvero una star – ha commentato Fabio Quartararo dopo il test di Misano -. È stato il riferimento negli ultimi dieci anni ed è un otto volte campione del mondo“.

Pecco Bagnaia è tra coloro che aspettano di sfidare Marc Marquez per misurarsi con il più grande campione degli ultimi dieci anni. “È sempre difficile dire che Marc sia sorprendente, alla fine fa sempre la stessa cosa. Arriva dopo tanto tempo e va già forte”, ha affermato il pilota della Ducati. Enea Bastinini non aspetta altro: “Senza di lui manca qualcosa. Penso che con la sua presenza tutto sarà più divertente“.