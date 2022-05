MotoGP, Bagnaia messaggio a Ducati: “Mi trovo bene con Jack”

Ducati sigla una splendida doppietta nelle qualifiche MotoGP a Le Mans. Pole position e record di Pecco Bagnaia, secondo posto per Jack Miller a meno di un decimo. Un risultato che fa ribollire il sangue anche per il modo in cui è arrivato, con il vicecampione piemontese che si trascina dietro il compagno di box nel time attack finale. In Francia ‘JackAss’ corre non solo per un buon risultato, ma anche per provare a difendere con i denti il suo posto nel team factory per la stagione 2023.

Bagnaia indovina le modifiche

Grande entusiasmo per Pecco Bagnaia al termine della Q2 di Le Mans. “Il caldo e la pista portano ad avere meno grip, faticavo a frenare la moto nelle FP4, nel secondo run ho fatto due giri e altri quattro andando sempre lungo. E sono contento di aver scommesso con Cristian Gabarrini e il tecnico delle sospensioni una piccola modifica sulla moto, sul davanti e sul posteriore, che mi ha permesso di sentirmi meglio. Penso di avere fatto un grandissimo step in questa qualifica e mi dà una grande carica per la gara di domani“.

Jack e Pecco coppia perfetta

Dopo la vittoria di Jerez il pilota della VR46 Academy punta al bis e se la vedrà con l’australiano che ha traghettato al suo fianco. “Abbiamo lavorato davvero tanto e le cose non vengono mai da sole, portando ad ottenere buoni risultati già qualche gara fa. Come a Jerez sono partito subito forte su questo circuito, ci sono stati dei piccoli accorgimenti da fare, ma sono davvero felice per Jack Miller che con questa prima fila si toglie un grande peso e vediamo di fare una bella gara. Ultimamente è stato massacrato, anche troppo, però in ogni caso sono contento per lui“.

Pecco Bagnaia non nasconde di volere Jack Miller al suo fianco anche nel prossimo biennio MotoGP, certo che con nessun pilota possa instaurarsi questo spirito di collaborazione senza precedenti. “Con Jack mi trovo molto bene e non credo che con altri piloti si riesca a fare, penso che sia davvero tanto forte come pilota. Guardando i suoi dati sono migliorato anch’io in questi giorni, penso sia un equilibrio difficile da ripetere. In ogni caso sono un pilota e mi adatterò a quello che decide la squadra, ma sarei felice se rimanesse tutto così“.

Miller e il destino in MotoGP

Miller ringrazia Bagnaia e spera in un buon risultato per la gara di domani. C’è ancora qualche barlume di speranza per difendere la sua sella factory dagli attacchi di Enea Bastianini e Jorge Martin. “Ho capito sin dal mattino che Pecco aveva un buon passo. Ci ho provato al primo tentativo ma davanti avevo Marc, al secondo tentativo sono uscito dietro di lui, abbiamo girato insieme ed è stato davvero impressionante vedere da dietro il giro di Pecco. Davvero impressionante vedere un pilota che guida così. Vedremo domani come va – ha concluso Jack – perché il meteo non si prevede clemente“. E la pioggia potrebbe giocare a suo favore.