MotoGP, Bagnaia infastidito da Marquez: “Il mio avversario è Quartararo”

Pecco Bagnaia sembrava in difficoltà nei primi turni di prove libere MotoGP a Phillip Island, finalmente nelle FP4 ha trovato qualche soluzione per ottimizzare il feeling con la sua Ducati Desmosedici GP22. Il forte vento aveva messo a dura prova il venerdì di lavoro dei piloti ufficiali di Borgo Panigale, tutto sommato la terza piazza in griglia di partenza è un ottimo risultato. Soprattutto se si considera che Fabio Quartararo partirà alle sue spalle e Pecco potrebbe guadagnare posizioni utili con una buona partenza. Qui le video highlights della qualifica

Il commento di Dall’Igna

Ancora una volta è il comportamento di Marc Marquez a fare discutere, cercando la scia di Bagnaia nel Q2 e riuscendo anche a soffiargli una posizione. “Per il momento tutto ok – commenta il direttore generale Gigi Dall’Igna al termine delle qualifiche -. Sicuramente qui le gomme saranno importanti, bisogna fare la scelta giusta sia all’anteriore che al posteriore… E’ un po’ la filosofia di Pecco, lui avrebbe tirato anche con Quartararo alle sue spalle. Per adesso non ci ha dato fastidio, quindi va bene così“.

La scia di Bagnaia

Il pilota piemontese, in corsa per il titolo MotoGP con due soli punti di distacco dal francese della Yamaha, aveva capito di essere diventato il riferimento nel Q2. “Se avessi rallentato per farli passare non sarebbero passati, avrebbero tagliato il gas fino a fermarsi nella pista. Preferisco sempre avere la strada libera, sono contento del risultato di queste qualifiche“. Che gara sarà? “Facilmente avremo una gara di gruppo, bisogna gestire le gomme, qualcuno magari proverà a spingere per restare nel gruppo davanti. Il nostro passo è abbastanza buono per provare a vincere o per il podio“.

Titolo MotoGP obiettivo finale

Sul comportamento di Marc Marquez non è questo il momento di sollevare polveroni, la concentrazione resta sullo sprint finale nel Mondiale. Il vero rivale da battere è Marc Marquez, qui tornato in ottima forma fisica. “Non sono in lotta per il titolo con Marc, non ha senso non spingere. Se non avessi spinto mi avrebbero anche superato, in futuro dovremo adottare una strategia diversa… Sapevo che c’erano molti piloti dietro di me, ma non importa. Il mio avversario è Fabio, quindi sono felice di essere davanti a lui“. Il fuoriclasse della Honda non si nasconde al termine del Q2. “La scia è stata essenziale per il tempo sul giro. Mi è stato chiaro quando ho visto nelle prove libere che la Ducati è estremamente veloce su questa pista. Era la mia unica possibilità di finire in prima fila“.

Foto di Valter Magatti