Moto2 Phillip Island: Aldeguer che pole! Fernandez davanti ad Ogura

Dopo la prima pole in Argentina, Fermin Aldeguer riesce a ripetersi. E su un tracciato così particolare come Phillip Island! Ma il pilota Speed Up è inarrestabile ed arriva anche il nuovo record della pista, cancellando il tempo di Tito Rabat che resisteva dal 2014. Prima fila tutta spagnola con il leader Moto2 Augusto Fernandez ed il secondo pilota del team di Boscoscuro, Alonso Lopez. Che domani però dovrà scontare una sanzione per l’incidente di ieri con Vietti… Ottimo Tony Arbolino 4°, Ai Ogura fuori dai primi 10 e chiamato quindi alla rimonta per non lasciar scappare il rivale mondiale. Ecco com’è andata, prima della bandiera rossa per una particolare “invasione di pista”.

Q1: due italiani vanno avanti

Si comincia con il primo turno di qualifiche, con anche Celestino Vietti, Lorenzo Dalla Porta, Simone Corsi, Niccolò Antonelli ed Alessandro Zaccone tra i piloti in azione. Albert Arenas si fa vedere presto, ma finisce a terra alla Doohan subito dopo aver stampato il miglior tempo provvisorio. Alla fine perderà il piazzamento utile, superato da Manuel Gonzalez, Dalla Porta, Vietti e Somkiat Chantra. Sono loro i quattro che passano al turno successivo.

Q2: Aldeguer prima della bandiera rossa

La lista dei 18 è completa, scatta la prima battaglia per la pole dal 2019 sul tracciato di Phillip Island. Con tre italiani protagonisti, ma anche i ragazzi Speed Up/Boscoscuro che stanno facendo paura. Non mancano poi scintille tra Augusto Fernandez e Manuel Gonzalez, che non se le mandano a dire: guardate il video qui sotto…Poteva finire in un incidente, per fortuna non ci sono altre conseguenze oltre ad un avvertimento per entrambi. A referto una caduta per Dalla Porta alla rinominata curva Miller, finale prematuro per lui, poco prima aveva rischiato grosso Ai Ogura. Turno che si chiude a 36 secondi dalla bandiera a scacchi per una nuova invasione di pista di…oche.

Foto: Valter Magatti