MotoGP, Bastianini-Oliveira incrocio pericoloso: “Non serve incavolarsi”

Enea Bastianini calmo fuori, arrabbiato dentro. Il tredicesimo posto in griglia di partenza al GP di Phillip Island non è certo un buon piazzamento per chi deve rincorrere il titolo MotoGP, con 39 punti di gap in classifica e tre gare alla fine della stagione 2022. E’ anche vero che il 24enne romagnolo del team Gresini ci ha spesso abituato a delle splendide rimonte e nella gara di domani servirà una prestazione impeccabile per restare in scia ai tre big Quartararo, Bagnaia ed Espargarò.

Problema gomme per Bastianini

Nella prima sessione di qualifiche in Australia Enea Bastianini ha tentato un ultimo time attack evitando la bandiera a scacchi per pochi secondi. Ma nel secondo settore del circuito ha trovato Miguel Oliveira che lo ha rallentato andandosi a prendere una penalità di tre posizioni in griglia, più un long lap da scontare in gara. Qui le immagini dell’episodio: la responsabilità del portoghese è chiara. “Non è andata molto bene, stamattina non siamo passati in Q2 ed è quello che ci è mancato. Le condizioni oggi sono migliorate, c’era meno vento, ma la mia situazione è rimasta invariata, quindi stessi problemi di ieri. Nelle FP4 abbiamo fatto uno step e ce lo teniamo. Dobbiamo fare un altro salto in avanti per la gara di domani… Le gomme si usurano subito, vedremo di fare la scelta giusta e di capire qualcosa in più sul posteriore“.

Incrocio con Oliveira nelle qualifiche MotoGP

Domenica proverà a giocarsi l’ultima chance iridata, ma senza prendere troppi rischi, visto che adesso l’obiettivo più concreto sarebbe un terzo posto in classifica MotoGP. Resta l’amarezza per non essere riuscito a completare il time attack senza troppi problemi. “Mi hanno ostacolato, ho perso tempo ma non conviene incavolarsi. Sto facendo fatica, quindi non serve arrabbiarsi – ha ammesso Bastianini -. In uscita di curva la moto è molto strana, però stiamo venendo fuori e ci stiamo avvicinando sempre un po’ di più e per la gara dovremmo essere a posto. In realtà sono molto arrabbiato ma cerco di trattenermi… Ha provato la partenza il giro prima, ancora non c’era la bandiera a scacchi, per quel motivo è stata sventolata la bandiera gialla. Poi mi ha ostacolato… Ci rimboccheremo le maniche per domani“.

Per Enea si tratta della prima uscita a Phillip Island con una MotoGP, ma qui non ha mai particolarmente brillato neppure ai tempi della Moto2 (17esimo nella stagione 2019). “Non sono mai stato straveloce a Phillip Island. Quando la gomma inizia a calare dopo due o tre giri non riesco a fare i miei movimenti e faccio tanta fatica. Non riesco a governare gli ingressi dei curvoni – ha concluso l’alfiere di Nadia Gresini -, con la hard mi sono trovato meglio e vedremo quale soluzione adottare domani“.