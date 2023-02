MotoGP, Bagnaia: “Con Bastianini tutto bene, ma in gara ci scanniamo”

Il primo test MotoGP del 2023 è stato molto soddisfacente per Francesco Bagnaia, che a Sepang ha chiuso con il secondo tempo assoluto e in generale un ritmo che fa ben sperare per il futuro. La situazione è radicalmente diversa rispetto a un anno fa, quando nel box non avevano subito trovato la giusta direzione nello sviluppo.

Sembra proprio che in Ducati abbiano fatto bene i compiti a casa in questi mesi, mettendo il campione in carica nella condizione di essere super veloce. Le novità portate per la nuova Desmosedici GP23 hanno dato riscontri positivi e Pecco lascia la Malesia con grande entusiasmo. Ovviamente, non bisogna abbassare la guardia, prima dell’ultimo test a Portimao (11-12 marzo) manca ancora del tempo e la concorrenza lavorerà sodo per ridurre il gap.

MotoGP, test Sepang: Bagnaia molto felice

Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP si è detto molto soddisfatto di come è terminata questa tre giorni di test a Sepang: “Aver trovato la soluzione oggi è stata una cosa fantastica. Mi sono tranquillizzato molto, perché stavamo faticando un po’ ad avere lo stesso feeling della GP22. Quando abbiamo trovato la quadra, in pista si è visto subito. Abbiamo risolto molti dei problemi che stavamo avendo. In questo molto sono molto soddisfatto. I due time attack sono andati bene e sono contento“.

Il pilota piemontese spiega che il lavoro fatto a livello di elettronica per avere una migliore erogazione del nuovo motore ha portato buoni risultati: “Il lavoro principale è stato fatto lì, perché era la cosa più lontana da ciò che piace a noi. Ci siamo concentrati molto lì, abbiamo fatto tante prove, anche grosse. Aver trovato la quadra appena prima che iniziasse a piovere è stato fantastico“.

Bene la collaborazione con Bastianini

Pecco e il team hanno fatto i progressi auspicati con la nuova Ducati Desmosedici GP23, che ha un motore un po’ più aggressivo del precedente e che necessitava di alcuni interventi per fargli avere delle sensazioni ottimali alla guida: “Mi sono trovato veramente bene – ha aggiunto – perché siamo arrivati a ottenere più velocità con la stessa erogazione. Ora voglio fare un ulteriore passo avanti a Portimao. Porteremo comunque la GP22, che in alcune situazioni di guida è un po’ meno aggressiva“.

Promossa anche la collaborazione con il nuovo compagno di squadra Enea Bastianini, sul quale fa anche una battuta pensando alle gare che arriveranno e alle battaglie che vedremo: “Abbiamo lavorato bene – racconta – perché sentivo una cosa, andavo a chiedere e lui sentiva la stessa. C’è stato un feeling molto positivo per lavorare e migliorare. Ovviamente nei weekend di gara sarà un po’ diverso. Però abbiamo iniziato bene la collaborazione. Oggi, quando ho trovato la soluzione per la moto, sono andato subito a dirgli di provarla e si è trovato meglio. Siamo contenti, poi in gara scanniamo… Ma nel box sarà importante proseguire così“.

Foto: Valter Magatti