MotoGP Austria: Bastianini prima pole, Ducati senza rivali

I ragazzi Ducati continuano ad essere protagonisti in ogni turno in Austria. Enea Bastianini però è l’uomo di giornata: sempre nelle zone alte, in vetta nelle FP4, per poi completare l’opera con la prima pole position MotoGP. Se pensiamo che l’ultima pole era arrivata in Catalunya 2018, quand’era ancora in Moto3… Rosse protagoniste anche con Pecco Bagnaia e Jack Miller, che completano la prima fila del GP di domani. In seconda fila poi ci sono i ragazzi Pramac separati da Fabio Quartararo, pronto al duello contro l’armata tricolore. Rivediamo intanto com’è andata.

Q1: Aprilia e Ducati al top

La maggiore sorpresa è Aleix Espargaro, primo degli esclusi alla fine del terzo turno di prove libere. Cosa che non gli succedeva dal GP delle Americhe! Con lui ci sono tutte le Honda, tre Ducati, tre KTM, tre Yamaha e Lorenzo Savadori. A referto anche due incidenti distinti negli stessi attimi, a terra in sequenza Marco Bezzecchi ed Alex Marquez alla curva 3 (le immagini). È battaglia serrata fino alla fine, quando arriva la certezza del passaggio di Aleix Espargaro e di Fabio Di Giannantonio.

Q2: il ruggito di Bastianini

Completata la lista dei 12 piloti chiamati alla battaglia per la pole position. Si fa vedere subito Espargaro, non mancano chiaramente le Ducati, tranne Bagnaia, che ci mette parecchio a piazzare un primo tempo cronometrato dopo l’incidente in cui è incappato nelle FP4. Serve tempo per sistemare la moto, ma negli ultimi minuti è anche lui protagonista assieme alle altre rosse. Ci prova anche Quartararo con un ultimo giro lanciato, ma non va oltre il quinto posto. Brillano le Rosse, in particolare Enea Bastianini, alla sua prima pole MotoGP davanti a Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Foto: motogp.com