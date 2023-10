MotoGP Australia, Yamaha affonda: Quartararo non sa più cosa dire

Una gara da dimenticare per Fabio Quartararo in Australia, con una Yamaha assolutamente non competitiva oggi. Partito diciassettesimo in griglia, è arrivato quattordicesimo al traguardo (Morbidelli diciassettesimo). Dopo le prove di venerdì aveva già capito che sarebbe stata durissima, però rimane una delusione sbattere la faccia contro la realtà. Difficile anche avere fiducia per il futuro.

MotoGP Australia, tutta l’amarezza di Quartararo

Il pilota francese non può che essere abbattuto dopo la giornata odierna a Phillip Island: “Facciamo tanta fatica – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – e dall’inizio del weekend non abbiamo avuto un buon feeling. Il passo non era così male, ma essendo in P17 in griglia e poi partendo abbastanza male… Nei primi dieci giri mi manca sempre grip e non posso usare la potenza che mi servirebbe. Speriamo di trovare qualcosa per le prossime gare”.

Quartararo in difficoltà sia in pista sia nelle dichiarazioni che deve rilasciare dopo le sessioni e le gare, perché si ritrova a dover ripetere i soliti concetti: “Quando vinci o fai un podio, sei felice di parlare. Quando fai questi risultati, il feeling non è buono e non ti stai divertendo, è abbastanza più difficile“.

E se avesse montato la soft al posteriore per provare l’azzardo? Fabio spiega perché non lo ha fatto: “No, anche perché la nostra moto con la soft non andava tanto meglio. Il feeling non era molto buono, quindi abbiamo preferito usare la media, non ci è cambiato tanto. Meglio se piove domani, magari proviamo qualcosa di diverso“.

Foto: Yamaha MotoGP