MotoGP Australia, tre gare imperdibili: gli orari TV e streaming del 16/10

Pole position con annesso record del circuito per questo ritorno a Phillip Island. Jorge Martín si è imposto di forza in MotoGP, il giovanissimo Fermín Aldeguer ha piazzato la zampata in Moto2, Ayumu Sasaki continua a brillare in Moto3. Attenzione alle gare: Izan Guevara è l’unico che può chiudere i conti, nelle altre due categorie la battaglia è più viva che mai. Pronti per una nottata ad alto tasso adrenalinico? Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio in Australia. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 le tre gare saranno visibili solamente in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Domenica 16 ottobre

0:00-0:10 Moto3 Warm Up

0:20-0:30 Moto2 Warm Up

0:40-1:00 MotoGP Warm Up

2:00 Moto3 Gara

3:20 Moto2 Gara

5:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 16 ottobre

11:00 Differita Moto3 Gara

12:20 Differita Moto2 Gara

14:00 Differita MotoGP Gara

