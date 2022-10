Fabio Quartararo conta sul fattore gomme “Nel finale andrò all’attacco”

Qualifiche in Australia con una top 12 racchiusa in nemmeno un secondo. Fabio Quartararo ancora una volta riesce a confermarsi tra i protagonisti, piazzando la sua Yamaha in 5^ posizione. Non manca un pizzico di delusione per questo, visto che aveva puntato alla prima fila, mancata di appena 20 millesimi. Ma anche così ha direttamente nel mirino sia Aleix Espargaro che Pecco Bagnaia, che gli sono immediatamente davanti. Tutti ben consci del fatto che sarà una corsa determinante per il Mondiale MotoGP. Qui le video highlights della qualifica

‘Solo’ 5°, ma il passo c’è

“Un po’ deluso per la posizione” ha ammesso Quartararo alla fine della giornata di qualifiche. E ricordiamo che ha rischiato grosso nelle FP3, visto che è riuscito ad arraffare solo all’ultimo la 10^ posizione finale e quindi la Q2 diretta! Un sospiro di sollievo, a cui è seguito un bel passo avanti, come sottolineato dallo stesso campione MotoGP. Il lato positivo è il passo in ottica gara: “Siamo riusciti a realizzare degli ottimi giri nelle FP4, tenendo un buon ritmo. Un miglioramento importante dalle libere 3, ma contiamo di trovare qualcos’altro ancora per domani.” Bisogna partire al meglio dal 5° posto in griglia, attaccare per mandare un segnale forte ai diretti rivali per la corona 2022.

Quartararo pronto alla sfida

Come sempre occhio alle gomme, un aspetto ormai sempre più importante. Ma non si tratta di mescola. “Un aspetto chiave sarà il consumo delle gomme” ha infatti indicato Quartararo. “Questo è uno dei circuiti più difficili in questo senso.” L’esempio eclatante è l’eccezionale GP disputato nel 2013, con il cambio moto reso obbligatorio proprio per il degrado degli pneumatici allora Bridgestone. Da allora le cose sono cambiate, ma l’alto consumo delle gomme rimane chiaramente un aspetto da tenere d’occhio. “Devo preservare in particolare la posteriore, soprattutto per il finale di gara.” Il momento più ‘critico’ per Bagnaia, come ammesso dallo stesso pilota italiano, quindi da sfruttare. “Sarà una grande sfida” ha concluso Quartararo.

Foto: Valter Magatti