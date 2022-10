Glenn Irwin ritrova la pole nel British Superbike prima della pioggia

La stagione 2022 del British Superbike si è aperta a Silverstone e si chiude a Brands Hatch con una pole di Glenn Irwin. Potenzialmente tuttora in corsa per la conquista del titolo, il portacolori Honda Racing UK si è garantito la seconda pole position stagionale in un decisivo Q2 di fatto conclusosi anzitempo. La comparsa della pioggia ha fermato le ostilità in pista, consegnando questa soddisfazione al nativo di Carrickfergus per soli 31 millesimi su Peter Hickman. In tutto questo, Bradley Ray si giocherà il primo match-point per la conquista del titolo 2022 scattando dalla sesta casella in Gara 1.

SECONDA POLE NEL BRITISH SUPERBIKE 2022 PER IRWIN

Competitivo sin dalle prove, Glenn Irwin ha dato seguito in un Q2 dove tutti, consapevole dell’avvento della pioggia, si sono affrettati nel registrare quantomeno un riferimento cronometrico. Con la CBR 1000RR-R #2 il pluri-vincitore della North West 200 ha messo subito a segno un buon 1’25″168, quanto basta per lasciare a 31 millesimi uno scatenato Peter Hickman (FHO Racing BMW), a 0″329 Tommy Bridewell al suo ultimo weekend da portacolori Moto Rapido Ducati.

PRIMO MATCH POINT PER BRADLEY RAY

Con il suo compagno di squadra Kyle Ryde quarto qualificandosi attraverso il miglior tempo conseguito nel Q1, Bradley Ray questo pomeriggio scatterà dalla seconda fila (sesta casella) in Gara 1. Per “Telespalla” si tratterà del primo match-point per la conquista del titolo, forte di 66 punti di vantaggio su Irwin, 67 su Bridewell. Entrambi quasi aritmeticamente obbligati a vincere, con il portacolori RICH Energy OMG Racing che potrebbe accontentarsi di un modesto piazzamento nella top-10.

69 SECONDI DI SILENZIO PER CHRISSY ROUSE

Prima delle qualifiche ufficiali, alle 12:00 locali sono stati osservati 69 secondi di silenzio in memoria del compianto Chrissy Rouse. Tutti i piloti e addetti ai lavori del British Superbike si sono ritrovati sul curvilineo dei box di Brands Hatch per render omaggio al 26enne motociclista britannico, scomparso in seguito al drammatico incidente registratosi in Gara 3 a Donington Park.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch GP, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – 1’25.168

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.031

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.329

4- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.351

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.378

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.458

7- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.458

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.546

9- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.879

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.892

11- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.898

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 0.982

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.062

14- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.072

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.209

16- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.555

17- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 2.481

18- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.659

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

4- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

6- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

7- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

9- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

11- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

14- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

16- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

17- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1

18- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

19- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

20- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

21- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

22- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

23- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

24- Davey Todd – Milenco by Padgett’s Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R

25- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

26- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR