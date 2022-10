69 secondi di silenzio per ricordare Chrissy Rouse

La tragica scomparsa di Chrissy Rouse ha lasciato un vuoto incolmabile nel paddock del British Superbike. Per il conclusivo round in programma questo fine settimana a Brands Hatch, il promoter MSVR ha previsto una serie di iniziative e cerimonie per ricordare il compianto motociclistica britannico. Momenti di emozione e commozione, volti a render omaggio ad uno dei piloti più popolari d’oltremanica.

69 SECONDI DI SILENZIO PER CHRISSY ROUSE

Sabato 15 ottobre alle 12:00 locali i piloti di tutte le categorie del circus del BSB si ritroveranno sul rettifilo (curvilineo) dei box di Brands Hatch per una prima commemorazione di Chrissy Rouse. In luogo del consueto minuto di raccoglimento, verranno osservati 69 secondi di silenzio, in riferimento al numero di gara di Rouse.

LE BMW DI CHRISSY ROUSE APRIPISTA

Le BMW M 1000 RR del Crowe Performance di Rouse faranno inoltre da apripista in griglia di partenza e nel pre-gara. Non è ancora stato comunicato chi condurrà le due moto in queste occasioni.

NIENTE FESTEGGIAMENTI SUL PODIO

Per le gare in programma sabato non sono inoltre previsti festeggiamenti sul podio, con il protocollo per domenica tuttora da definire. Una scelta importante da parte del promoter MSVR considerando che, con ogni probabilità, già in Gara 1 Bradley Ray potrebbe laurearsi in anticipo Campione 2022 del British Superbike.