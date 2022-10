Cesare Tiezzi, ecco chi è il nuovo Campione Italiano Moto3

Cesare Tiezzi è un rookie ma pochi lo hanno notato. Il nuovo Campione Italiano di Moto 3 sembra quasi un pilota esperto. Era alla sua prima stagione in Moto3 dopo aver gareggiato in PreMoto3 nel 2021 sempre con il Team AC Racing. Ha avuto un pizzico di fortuna visto che il suo avversario diretto, Nicola Carraro, aveva dovuto saltare un round perché impegnato nel Motomondiale tuttavia è stato autore di una stagione da assoluto protagonista. Nel 2022 è salito 7 volte sul podio conquistando due vittorie, tre secondi posti edue terzi.

Cesare Tiezzi ha 17 anni, vive a Novi Ligure in Piemonte e frequenta l’ultimo anno del Liceo di Scienze Applicate.

“Ho iniziato gli studi un anno prima – racconta Cesare Tiezzi – e nel 2023 avrò l’esame di maturità. I miei genitori ci tengono tanto alla scuola. Pilota sì ma senza trascurare lo studio”.

Come sei riuscito a vincere il Campionato Italiano di Moto 3 subito al primo anno?

“Con l’introduzione delle 450 ci siamo trovati più o meno tutti sullo stesso piano ed anche quelli più esperti erano di fatto all’esordio su queste moto e non avevano un vantaggio. In questo modo è diminuito il gap tra chi aveva già gareggiato in Moto3 ed i debuttanti. La stagione è stata bella, divertente ed ho conquistato tanti bei risultati”.

Quale gara ti è rimasta di più nel cuore?

“Sicuramente la prima perché ero all’esordio assoluto in questa categoria, le condizioni meteo non erano ideali ma sono riuscito a vincere dopo un bel duello. Iniziare la stagione con una vittoria è sempre qualcosa di speciale”.

A chi dedichi questo successo?

“A tutti i ragazzi del mio team che hanno creduto tantissimo in me, mi hanno sempre dato una moto quasi perfetta ed hanno sempre lavorato con tantissimo impegno”.

Cosa farai nel 2023?

“Ancora non lo so. Mi piacerebbe rimanere in Moto3 e partecipare al Mondiale Junior oppure, se dovessi restare a correre nel CIV, spero di poter gareggiare in Supersport 600”.

Quali sono i tuoi sogni?

“Approdare al Mondiale Moto3 ma per riuscirci dovrei prima partecipare al Mondiale Junior e fare dei risultati importanti lì. Se non fosse possibile potrei pensare ad un futuro nel Mondiale Supersport anche perché lì potrei avere più tempo per arrivare, non è tutto concentrato in pochi anni come in Moto3 in cui è importante essere giovani”.

Tra i piloti di MotoGP chi ammiri di più?

“Aleix Espargarò. Mi affascina tanto perché è riuscito ad arrivare in alto grazie al suo impegno, al duro lavoro ed alla dedizione”.