MotoGP Austin: Quartararo punta il podio, Morbidelli cerca conferme

Fabio Quartararo e Franco Morbidelli arrivano a Austin a caccia di risposte. Il primo vuole tornare sul podio, mentre l’italiano desidera confermarsi dopo i due incoraggianti quarti posti in Argentina. Il team Monster Energy Yamaha spera di correre a due punte nel Gran Premio delle Americhe.

MotoGP Austin, Quartararo cerca il primo acuto

Il campione del mondo MotoGP 2021 nelle scorse gare ha mostrato un ottimo passo, però non è riuscito a sfruttarlo bene per diversi motivi. Sicuramente aveva il potenziale per ottenere più dei 18 punti che ha oggi in classifica. In Texas proverà a migliorare sensibilmente il suo bottino.

L’obiettivo di Quartararo è quello di tornare sul podio, ne ha bisogno, e sa che le qualifiche sono fondamentali per riuscirci: “Arriviamo ad Austin con una mentalità positiva – ha dichiarato – e puntiamo a qualificarci tra i primi in questo weekend. Se lo faremo, sono sicuro che potremo conquistare un buon risultato. Lo scorso anno ho avuto qualche problema di grip al COTA, ma lo stesso era successo a Termas nel 2022 e poi quest’anno siamo andati bene in gara. Credo che dovremmo essere in grado di fare bene anche qui“.

Morbidelli vuole dimostrare che la crisi è finita

In Argentina è stato bello rivedere un Morbidelli competitivo, ma solo ad Austin inizieremo a capire se è veramente terminata la lunga fase negativa che ha caratterizzato il suo approdo nel team ufficiale Yamaha. Serve continuità di prestazioni e di risultati.

Vedremo se Frankie saprà confermarsi in lotta per buone posizioni. Intanto, approda in Texas con il morale alto: “Il COTA mi piace molto. Abbiamo fatto un buon weekend in Argentine e vogliamo mantenere lo slancio ad Austin. Ma non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare, perché questo è un tracciato difficile. Continueremo il processo utilizzato a Termas e vedremo. Non vero l’ora di correre questo GP, è uno dei miei preferiti“.

Foto: Yamaha Racing