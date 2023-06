MotoGP, Augusto Fernandez teme Pedro Acosta: KTM deve decidere

Augusto Fernandez è l’unico rookie della MotoGP nel 2023 e finora ha ottenuto 42 punti in otto gran premi. È quattordicesimo in classifica generale e il suo miglior piazzamento è stato il quarto posto nella gara di Le Mans. Ha chiuso un top 10 (decimo) anche quelle di Austin e Assen.

Sicuramente il passaggio dalla Moto2 alla MotoGP non è semplice, però il pilota spagnolo sta cercando di fare del suo meglio. Non lo aiuta il grave infortunio capitato al suo compagno di squadra Pol Espargarò, la cui esperienza gli avrebbe fatto molto comodo. Il team GASGAS Tech3 sta dando il massimo per aiutarlo nell’adattamento alla RC16.

Fernandez resterà in MotoGP? Pericolo Pedro Acosta

Fernandez ha un contratto che scade a fine 2023 e di conseguenza la sua permanenza in MotoGP è ancora incerta. KTM ha fatto sapere di non voler ripetere gli errori del passato, dando quindi l’impressione di volergli dare in ogni caso una seconda chance. Tuttavia, adesso è sorto un grosso problema: Pedro Acosta.

Il giovane pilota della Moto2 vuole correre in MotoGP nel 2024 e KTM non vuole perderlo. La casa di Mattighofen ha già il team factory occupato dalla coppia Binder-Miller e in GASGAS Tech3 c’è Espargarò con un contratto valido anche per il prossimo anno. Quindi, è Fernandez a rischiare di perdere il posto; a meno che Pol non si dovesse fare da parte nel caso in cui, al rientro dal grave infortunio, non se la sentisse di continuare nel 2024.

Sono anche trapelati rumors su una richiesta di KTM a Dorna per schierare una quinta moto, ma non avrebbe avuto successo. La società spagnola che gestisce il Motomondiale vuole affidare i posti liberati da Suzuki a un altro costruttore, appena ci sarà la possibilità di accogliere un nuovo marchio sulla griglia della MotoGP.

Augusto spera di continuare con GASGAS Tech3

Fernandez è consapevole del fatto che Acosta al 99% sarà in MotoGP e che la sua sella è in pericolo: “Suppongo che lui ci sarà – ha risposto a Motosan.es – ma non mi hanno detto che non resterò. Continuo a lottare e spero di sapere presto se proseguirò con loro un altro anno, spero di sì. Non può che farmi bene in termini di crescita restare con la stessa moto. Ci si può aspettare di tutto. Io da parte mia sono contento di quello che ho fatto finora e auspico di rimanere“.

Augusto ha le idee chiare sulla sua volontà e ritiene ideale per la sua crescita continuare con il team GASGAS Tech3. Al tempo stesso, è consapevole che potrebbe perdere la sua sella: “Non so quale sia la scadenza – ha aggiunto – ma in estate mi diranno qualcosa. Penso prima di Silverstone. Finora non mi hanno comunicato che non continuerò con loro“.

Il campione in carica della Moto2 è in attesa di notizie da parte di KTM, che presto dovrà prendere delle decisioni. Non vorrebbe scaricarlo, però ancora meno vuole perdere Acosta.

Foto: Tech3 Racing