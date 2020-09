Gran Premio MotoGP di Francia 'a porte aperte'. Arriva l'autorizzazione dalle autorità sanitarie per ammettere 5000 spettatori, ma solo nella domenica di gare.

Richiesta inoltrata da tempo, ora arriva l’autorizzazione. Il Gran Premio MotoGP di Francia, in programma a Le Mans per il prossimo 11 ottobre, si svolgerà davanti ad un ridotto pubblico sugli spalti. Le autorità sanitarie, chiamate a dire l’ultima parola, hanno dato il via libera per accogliere 5000 spettatori, ma solo nella domenica di gare.

Un’autorizzazione che Claude Michy, organizzatore dell’evento, è riuscito a incassare. Ma non sembrava così scontata, vista la situazione attuale in Francia. I contagi ultimamente sono aumentati in maniera esponenziale e la Sarthe, la regione in cui si trova il Circuito Bugatti, è nuovamente in stato d’allerta. Certamente però si sta lavorando da tempo a tutte le misure da seguire per il Gran Premio.

Posti distanziati, maxischermi… Ci si muove per garantire lo svolgimento dell’evento MotoGP in sicurezza. Un’occasione per vedere i propri beniamini dal vivo, come ha sottolineato Michy. “Abbiamo un pilota vincitore di GP (Quartararo), un altro che è resuscitato (Zarco), più il team Tech3 che ha vinto con Oliveira. Sarebbe stato un peccato perdere questa occasione” ha concluso.