Ultimo turno MotoGP sulla scia delle qualifiche viste nella giornata di sabato. Aleix Espargaró infatti è il migliore anche del warm up, a precedere il campione in carica Fabio Quartararo. Per quanto riguarda la Moto2 vale lo stesso discorso, visto che Fermín Aldeguer continua imperterrito a dettare legge nella categoria. In Moto3 invece spicca Deniz Öncü, con Foggia in settima posizione. Ecco il resoconto dei tre turni, ricordando anche tutti gli orari del Gran Premio.

Warm Up Moto3

Ultima sessione prima della gara, ultima occasione per effettuare gli aggiustamenti finali. Un turno allungato a 20 minuti dopo i tanti stravolgimenti del weekend. Una volta di più abbiamo una classifica davvero corta, con ben 18 piloti racchiusi in un secondo! Svettano in particolare gli spagnoli, ma non si nascondono nemmeno i rookie Moreira e Kelso, che continuano a realizzare tempi interessanti. A referto una scivolata per Surra alla curva 2, mentre nei minuti finali ecco emergere Deniz Öncü (ricordiamo, 16° in griglia), infine al top della classifica davanti a Izan Guevara ed a Diogo Moreira.

Warm Up Moto2

È stato un sabato memorabile per Fermín Aldeguer, che comincia però con ‘più calma’ questa sessione Moto2, allungata a 20 minuti. Svettano invece i due ragazzi Marc VDS, con Arbolino e Lowes in aperta contesa per la prima piazza. Arriva invece un incidente alla curva 2 per Acosta, il secondo del GP dopo le FP1, mentre lo spagnolo di Speed Up non resta tranquillo a lungo. Eccolo riprendere il volo nei minuti finali, per poi chiudere al comando con un nuovo record assoluto! Subito dietro si piazzano Celestino Vietti ed Aron Canet. Una nota è che Luca Boscoscuro ha confermato a motogp.com di aver già ricevuto manifestazioni di interesse per Aldeguer da tre team MotoGP. Da parte sua ha però ‘frenato’ gli entusiasmi, ricordando che il suo pilota deve avere il tempo di crescere.

Warm Up MotoGP

Sessione di ben 40 minuti, tempo raddoppiato quindi sempre per recuperare in parte dopo la cancellazione del venerdì di libere. Inizia a farsi vedere subito il poleman Aleix Espargaró, in un ultimo turno dedicato agli aggiustamenti finali e certo anche alle prove di gomme in ottica gara. Tutti tranne uno sono in azione con la soft posteriore, per l’anteriore invece la scelta vira sulla hard, ad eccezione di Nakagami, Pol Espargaró e Bradl con soft. Registriamo anche un doppio incidente per il team VR46 in questa sessione: prima cade Bezzecchi (con soft-media) alla curva 6, in seguito scivola anche Marini ma alla curva 2. Ma alla fine è il pilota di punta di casa Aprilia a mettere ancora il suo zampino: è suo anche il warm up, con Fabio Quartararo ed Alex Rins a completare la top 3.

Foto: motogp.com