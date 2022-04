MXGP Agueda, Jorge Prado agguanta gara 1 ma Tim Gajser che rimonta!

Jorge Prado ha vinto la prima gara del GP Portogallo, quarto appuntamento del Mondiale MXGP di Motocross. Sullo spettacolare tracciato di Agueda il giovane spagnolo della GasGas ha azzeccato la partenza prendendo in contropiede il rivale Tim Gajser, che invece è uscito dalla prima curva soltanto ottavo. Non è stata una cavalcata in solitario per Prado, insidiato per l’intera distanza dall’olandese Brian Bogers (Husqvarna), senza però concedere alcun varco. Spettacolare la rimonta di Tim Gajser: dopo essersi districato nel gruppo, lo sloveno della Honda HRC ha cominciato a guadagnare posizioni. Nel finale si è avventato sulle Yamaha di Glenn Coldenhoff e Jeremy Seweer (quarto e quinto alla fine) tentando di agganciarsi a Bogers e Prado che erano ormai vicinissimi. La bandiera a scacchi però ha impedito l’assalto: ne riparliamo nel tardo pomeriggio…

Gajser vento in poppa nel Mondiale

Nonostante il successo di Jorge Prado, cioè a questo punto il più pericoloso avversario nella corsa al titolo, Tim Gajser ha consolidato il primato in classifica. Maxime Renaux (Yamaha) è infatti caduto a metà distanza, sprofondando all’undicesima posizione finale. La situazione adesso è la seguente: 1. Gajser punti 161; 2. Prado 143; 3. Renaux 134. Miglior italiano, anche in questa occasione, l’ottimo Alberto Forato: con la sua GasGas è finito decimo, a soli 24″ secondi dal vincitore. Forato resta decimo nella classifica mondiale.

Romain Febvre, nuovo intervento chirurgico

Purtroppo non arrivano buone notizie su Romain Febvre. Il pilota Kawasaki, secondo classificato nel Mondiale 2021 dopo la fantastica sfida finale con Jeffrey Herlings, dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla gamba destra fratturata nel precampionato. “Ero sulla via del recupero, già mi allenavo in bicicletta, ma avvertito fastidio e nuovi controlli medici hanno evidenziano la saldatura non perfetta dell’osso” ha spiegato Romain Febvre nel comunicato ufficiale rilasciato da Kawasaki. “Tornerò in sala operatoria la prossima settimana: mi apriranno la gamba, puliranno le ossa e faranno un innesto osseo prelevando dell’osso dal mio fianco. Ho già detto al mio chirurgo che se è necessario mettere della placca o altro lo voglio fare per garantire un recupero ottimale”. I tempi di recupero, a questo punto, sono indefinibili.

Fantastico Andrea Adamo in MX2

In gara 1 del Mondiale under 23 anni successo del francese Tom Vialle (KTM) davanti al danese Mikkel Haruup (Kawasaki) e all’olandese Kay De Wolf (Husqvarna). Bellissima prestazione per il giovanissimo siciliano Andrea Adamo (GasGas) è finito quinto, a contatto con big della categoria, confermando il suo potenziale in quest’inizio di stagione. Matteo Guadagnini (KTM) ha finito la corsa in dodicesima posizione. Qui gli orari delle gare che restano da correre.