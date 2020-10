Motomondiale verso la domenica di gare ad Aragón, chi vincerà? Occhio ai nuovi orari! Diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Ottenuti i nomi dei poleman, ora manca solo la giornata più importante, ovvero la domenica di gare. Maverick Viñales si è imposto in MotoGP, il migliore in Moto2, Raúl Fernández imprendibile in Moto3. Attenzione ai nuovi orari, visti gli importanti cambiamenti a causa del freddo sulla pista spagnola. La diretta del Gran Premio di Aragón sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 ci sarà solamente la differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Domenica 18 ottobre

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 Moto2 Warm Up

11.00-11.20 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8 (possibili variazioni)

Domenica 18 ottobre

16.20 Differita Moto3 Gara

17.40 Differita Moto2 Gara

19.20 Differita MotoGP Gara