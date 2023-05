MotoGP, Aprilia vuole vincere al Mugello. Vinales: “Credo nel titolo”

Sabato 27 maggio al Misano World Circuit si è svolto l’atteso Aprilia All Stars, evento organizzato per tutti gli appassionati del marchio di Noale. L’occasione è anche servita per fornire un aiuto all’Emilia-Romagna, recentemente scossa dalle devastanti alluvioni: sono stati raccolti circa 200 mila euro, cifra destinata alla Protezione Civile della regione. Si aggiungono ai 200 mila che anche Ducati ha deciso di versare per la causa.

Presenti all’evento tanti personaggi che sono legati storicamente all’Aprilia e, ovviamente, anche i piloti del team ufficiale MotoGP. Sia Maverick Vinales che Aleix Espargarò c’erano, così come il collaudatore Lorenzo Savadori e anche Miguel Oliveira e Raul Fernandez del team satellite RNF. Una giornata molto bella.

MotoGP, Aprilia vuole vincere al Mugello

Il campionato MotoGP 2023 ripartirà nel weekend 9-11 giugno al Mugello, sesto appuntamento del calendario. Aprilia cercherà di migliorare la propria classifica, dato che finora sta andando al di sotto delle aspettative. Vinales è settimo con 49 punti, Espargarò è undicesimo con 42. Il leader Pecco Bagnaia ne ha 94 e al Mugello sarà il favorito, avendo vinto nel 2022. Il team di Noale farà di tutto per vincere in Toscana.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, punta al successo nel GP d’Italia: “Finora– ha detto a Sky Sport – non abbiamo raccolto quanto potevamo e dovevamo raccogliere. Non vediamo l’ora di andare al Mugello, è una gara di casa per noi e abbiamo tutto per fare bene. I piloti sono in forma e la moto si sta dimostrando più veloce del previsto nei circuiti non ideali. Abbiamo ancora tre quarti di campionato per raccogliere e dimostrare che ci siamo. Vincere al Mugello sarebbe fantastico. Se non punti a vincere, non vincerai mai, ovviamente dobbiamo andare là per ambire a vincere“.

Vinales sogna di diventare campione nel 2023

Anche Vinales ha le idee chiare come Rivola. Nonostante finora non sia riuscito a conquistare i risultati auspicati, sa di avere un grande potenziale per essere costantemente nelle posizioni migliori: “Ho una voglia enorme, una fame incredibile. Mi sento molto bene con la moto, siamo a un livello per fare bene. A Le Mans abbiamo avuto sfortuna, ma noi dobbiamo creare la nostra fortuna e spingere senza fermarci. Io ci credo nel Mondiale, dal primo giorno ho detto al team che ci credo fino alla fine. Ora sappiamo che dobbiamo vincere delle gare, questo è l’atteggiamento“.

Maverick crede nella possibilità di laurearsi campione del mondo MotoGP 2023. Mancano tanti gran premi e la presenza delle gare sprint danno un’ulteriore occasione per recuperare punti. L’ex pilota Yamaha ritiene di avere le carte in regola per battere i suoi rivali. Vedremo.

Foto: Aprilia Racing