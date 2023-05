Alluvione Emilia Romagna, Ducati interviene: donati 200 mila euro

Le alluvioni capitate la scorsa settimana in Emilia-Romagna hanno scosso tutta l’Italia. Le immagini delle conseguenze delle inondazioni hanno colpito ogni persona e c’è una grande voglia di dare un aiuto alla popolazione. C’è chi si è recato sul posto direttamente e chi a distanza sta contribuendo economicamente donando dei soldi nelle raccolte fondi attivate. Anche Ducati ha deciso di fare la propria parte.

Il bel gesto di Ducati

La casa di Borgo Panigale ha comunicato di aver donato 200 mila euro all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Guardia Civile dell’Emilia-Romagna per sostenere le persone e le comunità colpite dal recente disastro. Certamente un gesto molto apprezzabile. L’azienda è nata a Bologna ed è fortemente radicata su tutto territorio, non poteva rimanere insensibile in questa situazione difficile.

Ducati ha aderito alla campagna “Un aiuto per l’Emilia-Romagna” dando proprio contributo economico e invitando tutti i ducatisti a unirsi. Ha anche fatto sapere di supportare tutti i suoi dipendenti che, avendo subito danni o disagi, hanno bisogno di tempo per risolvere i loro problemi. L’azienda riconoscerà le ore di assenza come orario di lavoro regolarmente retribuito. Inoltre, le rappresentanze sindacali e i dipendenti hanno deciso di devolvere un’ora del proprio stipendio. Il ricavato sarà raddoppiato dalla Ducati.

Bonaccini ringrazia Borgo Panigale

L’amministratore delegato Claudio Domenicali ci ha tenuto particolarmente ad attivarsi per fornire un aiuto: “Per noi questa è casa e abbiamo sentito il bisogno di trovare il modo per aiutare, sostenendo con una donazione da 200 mila euro la Protezione Civile, che in queste ore sta coordinando insieme alle autorità preposte gli interventi nei tanti paesi e città interessati“.

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ha detto grazie per il gesto: “Ringrazio la casa di Borgo Panigale per l’importante donazione a sostegno delle persone e delle comunità colpite, fatta attraverso la raccolta fondi che abbiamo avviato come Regione e che sta registrando una solidarietà straordinaria. Grazie all’Ad Claudio Domenicali e a tutti coloro che lavorano in Ducati“.