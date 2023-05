Livrea Monster per FHO Racing BMW al TT 2023

Scontato dirlo, ma al TT 2023 il team FHO Racing BMW sarà tra le squadre di punta all’Isola di Man. Per il fatto di schierare il detentore del record al Mountain Course Peter Hickman, ma anche per il gradito ritorno di Josh Brookes. Squadra di riferimento BMW Motorrad Motorsport per l’evento, la compagine di Faye Ho si è inoltre guadagnata la sponsorizzazione di Monster Energy, vestendo così le due BMW M 1000 RR.

ASSALTO AL TT 2023

Sotto le insegne Monster Energy by FHO Racing BMW, Peter Hickman darà così l’assalto all’ennesima vittoria al Tourist Trophy. Nella passata edizione tra le big-bikes dominò la scena conquistando in sequenza l’affermazione tra Superbike, Superstock e Senior TT, vincendo anche tra le Supertwins con la Paton VAS Engine Racing. L’obiettivo è di raggiungere doppia-cifra in termini di successi (attualmente è a quota 9 affermazioni) e, ove possibile, ritoccare il suo stesso primato del Mountain siglato nel 2018 in 16’42″778 a 135,452 mph di media.

IL RITORNO DI JOSH BROOKES

Il TT 2023 riaccoglierà ai nastri di partenza proprio con FHO Racing BMW anche Josh Brookes. Campione 2015 e 2020 del British Superbike, mancava all’Isola dal 2018. Al debutto nel 2013 l’australiano si affermò come il miglior newcomer di sempre, siglando un giro a 127,726 mph di media, all’epoca con TAS Suzuki.