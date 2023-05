Ci sono momenti in cui la sfortuna ci vede benissimo. Jeffrey Herlings ne è stato protagonista nel GP in Francia, proprio quando era ormai a ridosso del leader MXGP Prado. Stavolta è stata la sua KTM 450 SX-F ad abbandonarlo, ponendolo fuori dai giochi nella seconda manche. Ora il divario dal capoclassifica spagnolo è risalito a ben 24 punti, ma c’è da scommettere che sarà solo una motivazione in più per Herlings. La prossima settimana si va a Kegums, aspettiamocelo ancora più agguerrito.

Herlings, GP da dimenticare

Anche perché l’uomo dei record aveva l’occasione di ritoccare ancora quell’incredibile 102 che l’ha reso il crossista più vincente di sempre nella classifica dei trionfi di GP. Questo però lo possiamo solo ipotizzare visto com’è andata. Scattato dal 3° cancelletto, Herlings aveva fatto il suo in Gara 1, chiudendo solo dietro a Jeremy Seewer. Nella seconda manche invece si capisce presto che qualcosa non va: al giro 2 si ferma una prima volta per la maschera, per poi ripartire. Ha un compito difficile dalla 19^ posizione, ma non è la sua gara: perde ancora posizioni, stavolta la pedana è danneggiata. Il pilota KTM si vede costretto al ritiro prima del 6° giro, mentre Prado respira un po’ di più.

24 punti da recuperare

Proprio quando il capoclassifica MXGP era ormai ad un passo, ecco la manche sfortunata. Jeffrey Herlings ha chiuso così 9° overall, perdendo parecchi punti. “Col secondo posto della prima gara eravamo vicini alla tabella rossa” ha ammesso Herlings alla fine della tappa francese. “Nella seconda gara invece ho avuto due problemi.” Ecco quindi il prematuro ritiro dopo pochi giri, perdendo punti davvero preziosi. Ma il pluricampione Motocross guarda avanti: “Sono cose che capitano. Ora siamo staccati di 24 punti, ma lavoreremo per recuperarli.” Nel weekend corre in casa, la prossima settimana tocca alla Lettonia. Herlings ha ben chiaro il suo compito, i rivali sono avvisati.

Foto: KTM Images/Ray Archer