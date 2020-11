Nella stagione MotoGP 2021 sarà Joe Roberts il sostituto di Andrea Iannone per l'Aprilia RS-GP. Il pilota americano fa gola anche al Gruppo Piaggio.

In casa Aprilia inizia il conto alla rovescia per ufficializzare il nome del sostituto di Andrea Iannone, squalificato a 4 anni dal Tas di Losanna. Entro domani Massimo Rivola scioglierà i dubbi su chi affiancherà nella prossima stagione MotoGP Aleix Espargarò. Secondo le indiscrezioni non sarà né un pilota italiano, come inizialmente bisbigliato, né un pilota di esperienza, che possa dare manforte nell’evoluzione della RS-GP. In pole position c’è l’americano Joe Roberts, tre pole nel 2020 e con un 3° posto proprio in Repubblica Ceca come miglior risultato. C’è tutto l’interesse della Dorna che vorrebbe riportare un americano in MotoGP dopo Nicky Hayden. Sarebbe un’operazione molto interessante anche per il Gruppo Piaggio, che ha in quello statunitense un mercato molto importante.

La scelta di Joe Roberts piace tanto anche ad Aleix Espargarò, tenuto in grande considerazione per pianificare la line-up 2021. “A me piace come è migliorato, è uno che va a tutta, piuttosto cade, ed è veloce. Sarebbe una buona opzione“, ammette il catalano. Ma il secondo nome presente sul taccuino di Rivola è quello di Lorenzo Savadori che ieri ha mostrato un inaspettato feeling sull’Aprilia durante le prove libere MotoGP. Savadori ha comunque già un contratto con Noale come collaudatore: “Fossi in Aprilia punterei su di me, non penso di essere un azzardo, con il tempo posso arrivare a un buon livello. Perché non ci si può aspettare che in appena tre gare uno possa prendere completamente in mano una moto così complessa“. Esclusa la pista Fabio Di Giannantonio che resterà in Moto2 con il team di Fausto Gresini. Si allontana anche l’opzione Tito Rabat. A questo punto il cerchio si restringe ai due suddetti nomi.

Foto: Getty Images