MotoGP Portimao: Gli orari del 21/11, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Motomondiale verso le qualifiche, chi conquisterà la prima casella in griglia a Portimao? Tutti gli orari, diretta Sky Sport, DAZN e TV8.

Chiuse le prime libere all’Autódromo do Algarve di Portimao, ci avviamo verso i turni di qualifiche. Al momento Johann Zarco è il pilota di riferimento in MotoGP, Luca Marini brilla in Moto2 e Albert Arenas detta il passo in Moto3. Ma sarà lo stesso anche sabato? Attenzione agli orari, ben diversi dal solito: turni posticipati di un’ora in Italia per via del fuso orario. Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, ma anche su TV8 saranno visibili sempre in diretta le qualifiche e le gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Sabato 21 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.35-14.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30-15.00 MotoGP Prove libere 4

15.10-15.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10-16.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 22 novembre

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 Moto2 Warm Up

11.00-11.20 MotoGP Warm Up

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

