MotoGP, Aprilia: Aleix Espargaró tentenna sul rinnovo di contratto

Aprilia ha deciso di presentare ufficialmente le livree e il team ufficiale 2024 alla vigilia del test MotoGP a Doha. La RS-GP24 si svela sempre più nera e si candida ad essere la seconda forza del campionato, l’anti-Ducati e, magari, la grande sorpresa del Mondiale. Per Aleix Espargaró si tratta dell’ottava stagione con la Casa di Noale, ne ha vissute di cotte e di crude, tanto che era sul punto di gettare la spugna. Poi il primo podio nel 2021, l’anno dopo la prima vittoria e la corsa verso il titolo. “Questo progetto è la mia seconda famiglia”, dice il veterano. “È straordinaria la crescita che siamo stati in grado di fare“.

Il rinnovo di Aleix con Aprilia

Il pilota di Granollers si sente orgogliosamente un po’ il papà della RS-GP, l’ha vista nascere, crescere e maturare, fino al punto di poter ambire al gradino più alto del podio. Sei podi e tre vittorie nell’ultimo biennio in classe regina, ha sempre vinto la concorrenza interna con i suoi compagni di squadra. Nessuno meglio di lui riesce a guidare, a comprendere, a spremere la moto di Noale. E nonostante i suoi quasi 35 anni di età Massimo Rivola e Romano Albesiano vorrebbero a tutti i costi rinnovargli il contratto (mentre Maverick Vinales è sulla graticola…).

Ogni volta che ha firmato un nuovo accordo con l’Aprilia, Aleix Espargaró diceva che fosse l’ultima. Nel giorno della presentazione del team, con i contratti di quasi tutti i piloti in scadenza, gli è stata riproposta la fatidica domanda. “Conosco molto bene la moto, questo è un vantaggio dell’età. Ecco perché sono abbastanza rilassato riguardo al mio futuro. Sono solo io. Se vinco delle gare, resterò con Aprilia, se voglio. È una mia decisione“. I vertici del marchio veneto gli hanno lasciato carta bianca, o quasi, è lui il Capitano, la prima vera bandiera casalinga in MotoGP! “Il responsabile tecnico Romano Albesiano ha già confermato di volermi vedere in Aprilia ancora per qualche anno. Se vedo che sono competitivo, dedicherò più tempo alla mia carriera, altrimenti mi fermerò“.

Il sogno iridato e la famiglia

Classe 1989, il pilota di Granollers è il più anziano sullo schieramento di partenza. L’età inizia ad avere il suo peso nelle decisioni, nelle strategie, nel modo di guidare, nella scelta del limite. Eppure il maggiore dei fratelli Espargaró sente di poter dare ancora tanto all’Aprilia e alla classe regina. Nel finale della stagione MotoGP 2022 ha quasi rischiato di vincere il titolo, se non si fossero verificati degli errori all’interno del box…

Vuole provarci ad inseguire il grande sogno iridato, d’altronde sembra come alcune varietà di vino pregiato: più invecchia più migliora. Ma Aleix, è fortemente risaputo, è legato da un cordone quasi ombelicale alla sua famiglia, alla moglie Laura, ai gemelli Max e Mia. Sono loro il perno centrale della sua vita. “Sento che sto invecchiando. Ma è anche vero che divento sempre più veloce ogni anno”, dice a Speedweek.com. “D’altro canto vorrei finalmente trascorrere più tempo con i miei figli. Ho una serie di progetti in mente al di fuori delle corse. La mia vita va bene in questo momento e non ho fretta di dover prendere una decisione adesso“.

Foto Aprilia