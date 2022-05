MotoGP, Andrea Dovizioso senza vie d’uscita: “Sono bloccato”

Un altro week-end MotoGP in salita per Andrea Dovizioso a Jerez de la Frontera. Sembra impossibile trovare una soluzione per andare veloce con questa Yamaha M1, solo Fabio Quartararo ci riesce. 20° al termine del venerdì di prove libere, nelle FP4 chiude addirittura ultimo, 23° alla fine della Q1 dove gira un secondo più lento di Zarco e Bezzecchi che accedono alla Q2. Addirittura due secondi più lento del poleman Pecco Bagnaia. “Pensavo di fare un piccolo step, di avvicinarmi a metà gruppo, invece non ci siamo riusciti. Sono bloccato, non è questione di set-up… Ciò che dovrei fare diversamente non riesco a farlo in pista. Se non guidi in un certo modo non puoi andare veloce con questa Yamaha“.

Dovizioso in apnea dal venerdì

Sin dal venerdì Andrea Dovizioso aveva intuito che la strada andalusa fosse tutta in salita. Dal mattino al pomeriggio ha abbassato il suo crono di sette decimi, ma la vetta della classifica combinata distava 1,2″. Ai box Yamaha RNF hanno lavorato con setting diversi, ma senza esito. “Ad essere onesti, sono un po’ frustrato – ha ammesso il veterano della MotoGP dopo le prove libere -. Devo fare molte cose diverse e mi sembra che sia un po’ troppo. È difficile per me essere più vicino, quindi il distacco dai primi è ancora lo stesso come negli altri Gran Premi Non sono contento di questo, ma lavoreremo sui dettagli e sui dati per capire meglio e cercare di fare qualcosa di diverso. Ma più sul mio modo di guidare, quindi sarò più concentrato su questo“.

Jerez in salita per Dovizioso

Sabato mattina comincia con il 19° crono nella terza sessione di prove, nonostante riesca ad abbassare il suo riferimento rispetto al giorno prima. Il gap dal migliore resta sostanzioso, intorno al secondo. Impossibile pensare di accedere alla Q2 senza grip al posteriore. Inutile sfruttare le FP4 come test per provare diversi settaggi. Nelle qualifiche manca il ritmo e le bandiere gialle gli complicano ulteriormente la vita, condannandolo all’ottava fila e ad una gara che si prospetta molto difficile. “Non sono in grado di essere davvero veloce in entrata e a centro curva, quindi non riesco a ottenere dei tempi decenti. Nel pomeriggio, sembrava ancora più difficile. Ad essere onesti, non sono molto fiducioso, ma spero ancora che troveremo qualcosa nel warm-up“.

Test MotoGP “inutile”

Lunedì sarà una giornata di test MotoGP a Jerez, ma Andrea Dovizioso non prevede passi avanti. Soltanto dal suo stile di guida potrebbe arrivare qualche passo in avanti, ma non riesce a mettere in pratica quanto emerge dai dati e dai video. “Cosa proverò non lo so, dipende da cosa proveranno i due piloti del team factory. O riesco a trovare io il modo di andare più forte o servirebbero componenti del tutto nuove che al momento non sono in programma. Non mi aspetto di provare cose particolari – ha concluso il forlivese -, il grip è un aspetto complicato“.

Foto: Motogp.com