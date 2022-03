MotoGP, Andrea Dovizioso: “Qatar difficile, a Mandalika gara strana”

Andrea Dovizioso è pronto per il secondo round stagionale del campionato MotoGP. Sul nuovo circuito di Mandalika, teatro dei test invernali, il pilota del team Yamaha RNF ha il compito di affacciarsi quantomeno alla top-10 con la sua YZR-M1. L’adattamento alla nuova moto non è ancora facile per il forlivese, ma i tempi spingono a compiere un ulteriore step già da subito. Nel week-end di esordio in Qatar ha lamentato un anomalo aumento di pressione della gomma anteriore che non gli ha consentito di spingere, ma dovrà colmare eventuali ritardi con il suo stile di guida.

Andrea Dovizioso vuole dimenticare Losail

La prima uscita stagionale si è rivelata un mezzo disastro per tutti i piloti del marchio Yamaha. A Lombok potranno fare affidamento sui dati raccolti lo scorso febbraio nei test Irta. Inoltre gli organizzatori hanno apportato dei miglioramenti alla pista che dovrebbe garantire una maggiore aderenza. Arriva con due punti in tasca e tanti buoni propositi. Prima di scendere in pista giovedì mattina per le prove libere sarà a Giacarta mercoledì 16 marzo, per una parata insieme ad altri colleghi della MotoGP. “Dopo un primo round non così facile in Qatar, puntiamo davvero a fare un risultato migliore in Indonesia e cercheremo di evitare gli errori che abbiamo fatto al primo Gran Premio. Il Mandalika Circuit è una pista nuova per tutti, in cima ci sarà un nuovo asfalto e una nuova gomma rispetto a quella che avevamo durante i test lì, quindi sarà una gara strana“.

L’ottimismo del team RNF

Il team principal Razlan Razali chiede risultati migliori ad Andrea Dovizioso. Ai box si lavora per migliorare il setting della Yamaha M1, ma il resto tocca al forlivese. Regna ottimismo alla vigilia del secondo round MotoGP in Indonesia, dove il manager malese ci tiene a fare bella figura.

Wilco Zeelenberg, team manager WithU Yamaha RNF, ritiene che il layout del Mandalika si adatti bene alle caratteristiche del prototipo di Iwata. “Dopo il test di Mandalika, siamo rimasti abbastanza soddisfatti. La pista si adatta abbastanza bene alla nostra moto e anche a entrambi i piloti piace il layout, quindi questo è un bel segno… Venire in Indonesia con tutte le cose che dobbiamo fare (restrizioni comprese, ndr) è già di per sé una sfida. Ad ogni modo, non vediamo l’ora che arrivi il secondo round del 2022!“.