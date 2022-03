MotoGP, Marc Marquez-Pol Espargarò: secondo round al Mandalika Circuit

Il circuito di Mandalika sarà teatro del secondo duello tra Marc Marquez e Pol Espargarò in questa stagione MotoGP 2022. A Losail l’otto volte campione iridato ha chiuso 5°, mentre il compagno di box è riuscito a salire sul podio dopo aver sfiorato il colpaccio. La RC213V si metterà alla prova su un layout abbastanza diverso rispetto a quello del Qatar e potendo contare sui dati raccolti nei test invernali, dove proprio il minore dei fratelli di Granollers ha firmato il best lap.

Marc Marquez deve fare i conti ancora con qualche limite fisico che si trascina da Jerez 2020. Inoltre il prototipo 2022 ha cambiato conformazione e richiede uno stile di guida differente, maggiormente incentrato sul freno posteriore e facendo meno affidamento sull’avantreno rispetto al passato. Il team Repsol Honda arriva con molta fiducia al GP dell’Indonesia, certo di aver compiuto i lavori a casa durante la pausa invernale e di poter schierare una moto competitiva ovunque. Tocca al fenomeno di Cervera alzare l’asticella, pur consapevole che non potrà commettere errori che possano compromettere la sua condizione fisica.

Marc Marquez punta al podio

Va bene spingere, ma meglio non azzardare quando non ci sono le circostanze. Nelle prime prove libere del venerdì l’obiettivo sarà soprattutto valutare il nuovo asfalto che in certi tratti è stato rimodernato nei giorni scorsi, dopo le segnalazioni dei piloti al termine del test MotoGP del febbraio scorso. “Abbiamo apportato miglioramenti durante il week-end in Qatar ed è chiaro che c’è molto potenziale. Sono davvero felice di tornare a Mandalika, è fantastico poter vedere tutti i nostri fan indonesiani. Un altro fine settimana che ci offre la possibilità di capire meglio la moto e lottare di nuovo comando“.

Pol Espargarò cerca ulteriore riconferme dopo la prima gara stagionale a Losail, dove ha centrato il suo secondo podio con il marchio Honda. “Stiamo arrivando in un buon momento, dopo una buona gara in Qatar e abbiamo fatto un buon test a Mandalika, ma da allora molto è cambiato. Hanno ridisegnato la pista, il che dovrebbe essere di grande aiuto, ma dobbiamo vedere com’è quando arriviamo. Il piano è continuare a lavorare come abbiamo fatto durante il GP del Qatar e nei test e continuare a sbloccare il nostro pieno potenziale”.