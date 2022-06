MotoGP, Andrea Dovizioso avvilito: “Perdo 12 secondi nei primi 5 giri”

Andrea Dovizioso e il team WithU RNF hanno vissuto un GP d’Olanda difficile. Partito dalla P17 ha chiuso 16° a 4″ dalla zona punti. La partenza ha reso tutto più difficile, perdendo diverse posizioni che lo hanno risucchiato fino alla 23esima piazza. Il veterano della MotoGP ha poi sciorinato un ritmo costante che gli ha permesso di risalire, effettuare un ultimo sorpasso su Luca Marini nel giro finale, ma senza riuscire a collezionare punti iridati.

Dovizioso e i soliti problemi con la M1

Il bilancio della prima parte di stagione MotoGP è molto deludente per Andrea Dovizioso e il suo team, che proveranno a sfruttare la pausa estiva per rimettere in ordine ogni tassello. “Ad essere sincero, non sono al settimo cielo. Mi aspettavo qualcosa di più“, ha ammesso dopo le qualifiche. Per l’ex ducatista inizia il conto alla rovescia verso la fine della sua carriera nel Motomondiale, dopo oltre venti stagioni. La speranza è di riuscire a chiudere questo capitolo nel modo migliore, magari con qualche buon risultato da agosto in poi. “Non sono partito bene. Ho perso posizioni nelle prime tre curve, perché c’era un po’ di confusione alla prima curva dove sono uscito di pista perché tutti erano dentro“.

Una domenica da dimenticare per il marchio Yamaha che registra la prima gara nella storia MotoGP senza punti. Il feeling tra Andrea Dovizioso e la YZR-M1 sembra impossibile da instaurare, da Silverstone a Valencia sarà ancora un lungo calvario. “Da inizio stagione non riesco a frenare la moto come dovrei, non riesco ad essere aggressivo né a sfruttare il potenziale. Nei primi cinque giri perdo 12 secondi solo perché sono dietro e questo è brutto. Comunque sono riuscito a recuperare e guadagnare alcune posizioni e alla fine ho sorpassato Bradl e Marini. Ma non sono riuscito a segnare punti“.

Il bilancio di Razali

Razlan Razali, Team Principal del team RNF MotoGP, non può essere soddisfatto né della gara di Assen né della prima parte di campionato. “Non è il miglior risultato che volevamo prima di fare una pausa di cinque settimane, ma Dovizioso ha fatto del suo meglio. Tutto ciò che possiamo fare è usare questa pausa per riflettere e trovare un modo per fare meglio nelle restanti nove gare di questa stagione“.

Foto di Valter Magatti