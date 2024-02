MotoGP, Alex Rins-Yamaha c’è feeling: “Mi ricorda la Suzuki”

Alex Rins ha colto al balzo l’opportunità di tornare a guidare per un team ufficiale, dopo una stagione davvero difficile trascorsa con LCR Honda. L’offerta formulata dalla Yamaha lo ha convinto a cambiare nuovamente squadra e marchio. Ora ha un vero trattamento da pilota factory, come ai tempi della Suzuki. Il primo test a Valencia gli ha lasciato buone sensazioni sulla M1 e anche il recente shakedown a Sepang lo fa essere ottimista per la stagione MotoGP 2024.

MotoGP, Rins carico per il 2024

Oggi c’è stata la presentazione del team Monster Energy Yamaha e a margine dell’evento lo spagnolo ha parlato del suo feeling alla guida della Yamaha: “Le sensazioni sono state positive fin dal primo giorno di shakedown – riporta Motosan.es – e sono felice di questo. Aver iniziato subito a provare ci aiuta ad essere veloci il prima possibile. Abbiamo davvero tante componenti da testare, la direzione è corretta e i miei commenti sono allineati a quelli di Fabio. Sembra che siamo su una moto nuova rispetto a Valencia. Dobbiamo ancora lavorare su aspetti fondamentali come elettronica e aerodinamica“.

Rins molto sorridente a Sepang, dove nei prossimi giorni salirà nuovamente sulla M1 per cercare di fare ulteriori miglioramenti: “Abbiamo testato una serie di cose che ci aiuteranno a girare meglio la moto e a evitare impennate. Rispetto a Valencia c’è stato un passo avanti, lì era come se fossi al primo giorno di lezione. Credo di essere arrivato in Yamaha nel momento giusto, da Valencia a Sepang ho visto molto sviluppo, ho visto la reazione della fabbrica. Nuovo motore? Non so se aggressivo sia il termine corretto, rispetto a Valencia credo sia più veloce“.

Alex punta in alto con la Yamaha

Il catalano non vuole fare paragoni con la Honda RC213V, il paragone che può fare è un altro: “Non posso dire molto della Honda, perché ho saltato molte gare a causa di un infortunio. Posso dire che con la Yamaha mi sono trovato subito a mio agio, in un certo senso mi ha ricordato i tempi della Suzuki. A livello di motore e di ciclistica le sensazioni sono simili. Mi sono trovato bene e sono stato veloce. Non avevo aspettative quando sono arrivato in Yamaha, ma ora so che stiamo lavorando per essere competitivi. Magari le piccole somiglianze accelereranno il mio adattamento“.

Rins, come Maverick Vinales e Jack Miller, ha la possibilità di vincere con il terzo marchio diverso in MotoGP e ovviamente spera di essere il primo a riuscirci, anche se non è qualcosa che gli mette pressione: “Ovviamente l’obiettivo è sempre vincere – ha dichiarato – e vogliamo riportare la Yamaha ai vertici e ad essere competitiva. Ho vinto con Suzuki e Honda, quindi c’è quella opportunità, ma non è la mia priorità. Penserò gara per gara in questo campionato“.

Foto: Yamaha MotoGP