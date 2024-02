Il flat track sta diventando una delle discipline più adatte per l’allenamento dei piloti professionisti della velocità. Il nostro Fabio Nonnato ha partecipato ad una gara insieme a vari protagonisti di differenti campionati del Mondo e nazionali, sperimentando con mano quando sia probante questo tipo di competizioni. Per altro si è gareggiato con la formula Endurance, in coppia, con parecchi stint massacranti. Nel video qui sopra, ecco com’è andata. Seguiteci ed iscrivetevi su CorsedimotoTV