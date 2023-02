MotoGP, Alex Rins: i segreti psicofisici di un pilota d’elite

L’adattamento alla Honda si sta rivelando più difficile del previsto per la Alex Rins, reduce da sei stagioni in MotoGP con la Suzuki GSX-RR. Il test di Sepang lo vede al 19° posto con un 1″ di ritardo dalla Ducati di Luca Marini, ma i tempi sono relativi in questa fase di pre-campionato. Ha fatto dei buoni progressi nella tre giorni, compiuto un simulazione di gara, apportato delle modifiche decisive in termini di elettronica. Il lavoro continuerà in Portogallo fra due settimane, il passaggio dal motore quattro cilindri in linea al V4 a 90° non è certo indolore e richiede tempo.

Alex Rins al 101%

La Honda RC213 “è più instabile” (rispetto alla Suzuki) e scrollarsi di dosso certi meccanismi dopo sei anni con la moto di Hamamatsu non sarà facile. “Vengo da un test in Malesia dove ci siamo adattati alla moto, provando cose nuove per farla funzionare un po’ meglio“, ha spiegato Alex Rins a ‘Men’s Health’. Uno dei suoi punti forti sarà la preparazione atletica, il suo staff personale attento ad ogni minimo dettaglio. “L’allenamento che faccio è duro, molto più complesso di quanto sembri. Ho alle spalle un team che analizza tutti gli indicatori del mio corpo per essere forte. Al punto che abbiamo iniziato a lavorare con la neurostimolazione, importante per migliorare il riposo, il recupero e la capacità di reazione in moto“.

La dieta vegetariana

La dieta riveste una decisiva importanza per il pilota del team LCR Honda, diventato vegetariano da circa un anno. Lucio Cecchinello, dopo la tre giorni di test MotoGP a Sepang, ha rivelato: “Vuole conoscere ogni singolo dettaglio, voleva anche sapere prima del test quanti giri avevamo in programma al giorno, quindi l’esperto di nutrizione in Spagna ha creato per lui un menù e una dieta precisi adattati a quel numero di giri. È stato abbastanza sorprendente per me. Ciò dimostra che ha un ambiente professionale“.

Alex Rins confessa di aver tratto enorme vantaggio da una dieta vegetariana (escluso anche il pesce) e si fa seguire da esperti nutrizionisti. “Noto molta meno infiammazione e questo va di pari passo con il recupero per rendere meglio… Immaginate a che punto siamo: tagliare un pomodoro in un modo o nell’altro influenza il rilascio di sostanze“.

Il fattore psicologico

Il 27enne pilota catalano non trascura neppure il lato mentale, si fa seguire da una psicologa dello sport, alla pari di tanti suoi colleghi della MotoGP. “La chiave è il modo in cui lavora la tua mente. Ogni atleta d’élite è sotto pressione e proprio come ho bisogno di essere forte fisicamente, seguire la mia dieta vegetariana… Ho anche bisogno che la mia mente sia preparata. Lavoro molto con lei… Ho imparato a scegliere quali emozioni mi rendono più intelligente nelle gare sotto pressione. E così, con mia moglie, mio ​​figlio, i miei cani, tutto quello che mi fa sentire in pace e felice, una persona più completa“.

Foto: MotoGP.com