MotoGP, Alex Marquez vincente e sorpreso: “Non me l’aspettavo”

Prestazione fantastica di Alex Marquez nella sprint MotoGP a Sepang. Per la seconda volta in stagione ha conquistato la vittoria in una gara breve, la prima era stata a Silverstone. Già dalle prove si era capito che aveva il potenziale per essere un grande protagonista e così è stato. Bella soddisfazione per lui e per il team Gresini Racing, ora l’obiettivo è ripetersi nella gara di domenica.

MotoGP Malesia, Marquez al settimo cielo

Ovviamente, Marquez è sorridente al termine della giornata e a Sky Sport MotoGP ammette che non si è trovato in una situazione semplice: “Non è facile lottare con due che si giocano il Mondiale. Io mi sono trovato dall’altra parte in Moto3 e Moto2, quando lottavo per il titolo, e so qual è la pressione. Oggi avevo del margine e nei sorpassi ho cercato di non portare nessuno lungo e di non fare cazzate. Ho attaccato nel momento giusto. Onestamente non mi aspettavo di fare questa differenza oggi“.

Il pilota di Cervera ha gestito bene le battaglie con Jorge Martin e Pecco Bagnaia, dimostrandosi superiore e arrivato al traguardo con un vantaggio che gli ha permesso di non farsi mai attaccare: “Ho visto che ero più forte di Pecco e poi ho cercato di fare il mio ritmo per evitare che mi attaccasse Martin“.

Alex ottimista per la gara lunga

Marquez sapeva di poter essere forte, ma oggi non così tanto: “Sinceramente, ero più positivo per la gara lunga che per la sprint. Pensavo che oggi avrei lottato con Pecco e Jorge, non mi aspettavo di fare la differenza. Con dieci giri credevo che la gomma sarebbe calata meno, quindi è più complicato fare la differenza. È stato sorprendente. Stamattina avevo un passo di gara molto buono con 19 giri sul pneumatico medio posteriore, pertanto ero più ottimista per domenica. Sono fiducioso per domani, abbiamo una bella opportunità e dobbiamo essere concentrati come oggi per non commettere errori“.

Infine un pensiero per Nadia Padovani, proprietaria del team Gresini che non è presente a Sepang: “Le mando un abbraccio forte, dato che è a casa“.